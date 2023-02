“Violenza privata aggravata” a sindaco, assolto Bartolomeo D’Apolito: “Rammarico che non sia avvenuta prima”

StatoQuotidiano.it, Foggia – Manfredonia, 17 febbraio 2023. “E’ stato un processo lungo, durato circa sette anni, nonostante si sia celebrato anche durante il covid, ricco di colpi di scena e complicato, sia per i temi che per le personalità coinvolte. Sono state celebrate moltissime udienze, sentiti molti testimoni e prodotti innumerevoli documenti“.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano l’avvocato Gianfranco Di Sabato, legale del Sostituto Commissario di P.S. Bartolomeo Michele D’Apolito assolto ieri con formula piena, ex art.530 co.1 c.p.p., con sentenza del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, Giudice dr.ssa Maria Teresa Tavano.

L’uomo – denunciato dall’ex sindaco di Mattinata, Michele Prencipe, in seguito a un colloquio tra il D’Apolito e l’ex primo cittadino registrato da quest’ultimo – rispondeva di “violenza privata aggravata dalla posizione di appartenente alle forze dell’ordine“.

Bartolomeo Michele D’Apolito è stato indagato perchè “quale ispettore di Polizia in servizio presso il Commissariato di P.S. di Manfredonia, con minaccia, consistita nel dire a Prencipe Michele, Sindaco del Comune di Mattinata, di aver saputo che ‘era stato intercettato e si era sentito con persone di Mattinata poco raccomandabili’, costringeva il Prencipe a non revocare la delega di assessore al figlio d’Apolito Raffaele“, con “l’aggravante per aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale“, con “fatti commessi a Mattinata il 18 agosto 2015“.

Come detto, l’imputato è stato difeso dall’avvocato Gianfranco Di Sabato, parte civile costituito in giudizio il già sindaco di Mattinata Michele Prencipe, patrocinato dall’avvocato Raoul Pellegrini.

Anche il Pm aveva chiesto l’assoluzione con formula piena dell’imputato.

“Il nostro accusatore ha addirittura richiesto il trasferimento dell’allora dirigente del Commissariato di Manfredonia per il solo fatto di essere stato inserito nella nostra lista testi. Teste a cui abbiamo poi rinunciato”, spiega l’avvocato Gianfranco Di Sabato a StatoQuotidiano.it.

“Non sono mancati attacchi personali perpetrati da una parte della stampa. Fa piacere sapere che ciò non ha condizionato l’esito di un giudizio la cui sentenza, si spera, possa determinare la chiusura di una pagina infelice per il nostro territorio”. “Mi riferisco ad un dato oggettivo: l’attacco ad un uomo dello Stato, il Sost. Comm. D’Apolito, è stata proposta da un sindaco la cui amministrazione è stata sciolta per mafia e che è stato dichiarato incandidabile”.

“Ho servito lo Stato per 40 anni e non potevo non avere fiducia nella giustizia ma sono stati anni difficili per me e per la mia famiglia che non ha mai cessato di farmi sentire il suo supporto. Devo ringraziare i miei superiori e quei colleghi che in questi anni hanno continuato, nonostante tutto, a credere nella mia innocenza”, dice a StatoQuotidiano.it il Sostituto Commissario di P.S. Bartolomeo Michele D’Apolito.

“L’unico rammarico è quello di non aver ottenuto l’assoluzione prima di andare in pensione. Il rammarico più grande è quello di non aver potuto condividere questo giorno con mio padre che, nel corso del giudizio, è venuto a mancare. Gli avrei voluto restituire la serenità che ci è stata sottratta quando questa storia è iniziata”, conclude.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it