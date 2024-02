Foggia. Domani, domenica 18 febbraio, dalle 7,30 alle 17,00, presidio e manifestazione degli agricoltori davanti alla villa comunale di Troia.

“No all’agrifotovoltaico e all’eolico nelle terre del Sud. No allo scippo delle nostre terre e delle nostre colture in nome dell’energia rinnovabile” così Urbano Di Pierro, consigliere delegato all’agricoltura del Comune di Troia nell’introdurre, giovedì scorso in assise, la mozione che impegna il Consiglio comunale di Troia a dare sostegno agli agricoltori e alle azioni di valorizzazione e promozione delle filiere agroalimentari.

La proposta è stata approvata all’unanimità, assente la minoranza, dal Consiglio comunale nel corso della seduta di giovedì scorso, 15 febbraio.

L’Amministrazione comunale di Troia, chiederà alla Provincia un consiglio straordinario con la partecipazione dell’assemblea dei sindaci di Capitanata finalizzata a chiedere l’intervento dell’ANCI e dell’UPI a sostegno della lotta degli agricoltori italiani. “Importeremo agroalimentare dall’Africa mentre nelle nostre terre si produrrà energia – aggiunge Di Pierro – è quel che prevede il Piano Mattei e per attuarlo bloccano la coltivazione delle nostre terre. Tutto ciò è assurdo e perciò inammissibile”

Intanto, a Troia, domani, domenica, 18 febbraio, dalle ore 7.30 alle ore 17.00, il presidio degli agricoltori si sposterà dall’incrocio posto all’ingresso della città, a piazza Martiri d’Ungheria (davanti alla villa comunale). Qui, per l’intera giornata si svolgerà una manifestazione degli agricoltori.

L’Amministrazione comunale di Troia ha concesso l’autorizzazione e, contestualmente darà il proprio sostegno alla lotta degli operatori del settore con la propria presenza.

“E’ un segnale di vicinanza, di solidarietà a tutti gli agricoltori che con il loro lavoro, le straordinarie produzioni, oggi eccellenze agro-alimentari, hanno contribuito a rendere l’Italia un Paese moderno” dichiara il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri “Faremo tutto quanto in nostro potere per dare supporto ad una lotta giusta che rivendica una politica agricola rispettosa dei territori, del lavoro degli agricoltori. Come sempre – sottolinea ancora Cavalieri – l’Amministrazione comunale di Troia sarà al fianco di chi realmente lavora la terra, di chi, da decenni crea economia e sviluppo”.