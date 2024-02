Al via la XVI edizione del Premio Zingarelli: un omaggio alla lingua italiana dal dialetto ai neologismi

Al via la XVI edizione del Premio Zingarelli: un omaggio alla lingua italiana dal dialetto ai neologismi

È stata inaugurata la XVI edizione del Premio Letterario Nazionale ‘Nicola Zingarelli’, manifestazione nazionale dedicata alla valorizzazione della lingua italiana e delle sue espressioni letterarie.

Il concorso, intitolato alla memoria del celebre linguista Nicola Zingarelli e che quest’anno ha come tema ‘Il linguaggio: dal dialetto ai neologismi‘, si articola in diverse sezioni, offrendo un’ampia gamma di opportunità a tutti gli amanti della scrittura.

Le sezioni del premio:

Poesia singola e inedita a tema libero : aperta a tutti, senza limiti di età.

: aperta a tutti, senza limiti di età. Poesia e Racconto breve : per studenti delle scuole primarie, medie e superiori.

e : per studenti delle scuole primarie, medie e superiori. Narrativa edita: per opere pubblicate negli ultimi due anni.

Novità di questa edizione:

Sezione “Racconto breve” ampliata: per coinvolgere un pubblico ancora più ampio e incoraggiare la scrittura tra i più giovani. Dal giallo al romanzo, dal fumetto al saggio, tutti i libri sono ammessi al concorso.

Premio “Nicola Zingarelli per la scuola”: riconoscimento speciale al professore che avrà ottenuto i migliori risultati utilizzando il linguaggio giovanile. A votare gli studenti.

Le scuole interessate possono contattare la segreteria del Premio.

Un’importante vetrina per gli autori emergenti:

Il concorso rappresenta un’occasione unica per gli autori emergenti di farsi conoscere e di ottenere un riconoscimento per il proprio talento da una giuria di élite. Le opere vincitrici saranno pubblicate in un’antologia e i finalisti avranno la possibilità di partecipare a eventi letterari e culturali nonché di conoscere editori e giornalisti.

Come partecipare:

Per partecipare al premio è necessario consultare il bando completo sul sito web ufficiale www.ilpremiozingarelli.it. La scadenza per l’invio dei lavori è fissata per il 30 aprile 2024.

Un invito a tutti gli amanti della scrittura:

Il Premio Letterario Zingarelli è un invito a tutti gli amanti della scrittura a celebrare la bellezza e la ricchezza della lingua italiana. Un’occasione per dare voce alla propria creatività e per contribuire alla crescita del patrimonio letterario del nostro paese.

Con il patrocinio di:

Comune di Cerignola

Regione Puglia

Accademia della Crusca

Università degli Studi di Foggia

FOTOGALLERY