Amministrative Trinitapoli, ecco il progetto del PD - M5s. Priorità a legalità e competenza

Foggia. Mancano quattro mesi circa alle elezioni amministrative a Trinitapoli, partito democratico e movimento cinquestelle insieme nell’interesse della comunità per il ripristino della legalità, verso la tornata elettorale dell’8 e 9 giugno. I programmi esposti nella conferenza stampa di venerdì mattina, in una Città che attende di superare due anni di commissariamento, dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

Un nuovo percorso all’insegna della legalità, trasparenza e competenza, sono queste le linee guida dettate da PD e M5S.Sono intervenuti il deputato dei cinquestelle, l’on. Leonardo Donno, il segretario regionale del Pd Domenico De Santis e il segretario provinciale bat dei dem Lorenzo Marchio Rossi.

Per il segretario dem pugliese, De Santis “serve cambiare radicalmente il ceto politico del territorio, ribaltare la storia costruendo un campo nuovo e dare spazio ai giovani, persone che non hanno mai fatto politica, siamo qui per ribadire in maniera chiara che Trinitapoli merita una storia nuova”.

Per il movimento dei grillini presente l’on. Leonardo Donno “Bisogna costruire una nuova pagina per questa Città, puntando sulla legalità e trasparenza, questo lo condividiamo con il Pd per lasciarci alle spalle una pagina triste che ha fatto male alla Città ed alla politica in generale, perché esiste una buona politica”.

Per il momento, ci fanno sapere che non c’è ancora il nome del candidato sindaco. Ed è il segretario del provinciale Lorenzo Marchio Rossi a chiarire l’aspetto candidato sindaco “prima Pd e M5S dovranno lavorare sui programmi, legalità prima di tutto, sul ripristino della legalità e sulla competenza. Nessun nome -continua il segretario dem- è stato fatto come candidato sindaco, serve la persona giusta che incarna il programma che abbiamo in mente di realizzare insieme per la Città di Trinitapoli, sicuramente la troveremo a breve>>.

Michele Mininni