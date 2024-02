Foggia, 17 febbraio 2024 – “Tanto arriva l’estate”, Antonio Capacchione, presidente del SIB di Confcommercio lo ricorda all’inizio del suo intervento nella sala Rosa Rosa della Confcommercio provinciale, per l’occasione gremita dai concessionari degli stabilimenti balneari della provincia di Foggia.

Anche se l’estate sta arrivando la categoria non si arrenderà, ma continuerà la sua battaglia affinchè il Governo dia un segno chiaro e netto di vicinanza al settore con delle leggi ad hoc.

“Non stiamo salvaguardando un privilegio, ma stiamo proteggendo il nostro lavoro e le nostre aziende che abbiamo rafforzato negli anni confidando nelle leggi dello Stato. Il nostro settore deve essere messo in sicurezza: non abbiamo più tempo: tutto deve essere fatto nelle prossime settimane e nei prossimi giorni. Il destino delle nostre aziende non può essere lasciato al caso. Siamo pronti alla battaglia”, ha dichiarato Antonio Capacchione, durante il suo intervento. “Abbiamo fatto di tutto in questi anni, il nostro sindacato si è messo a disposizione in prima persona e abbiamo difeso le nostre ragioni in tutte le sedi giudiziarie”, ha concluso Capacchione.

L’appuntamento pubblico è stato anticipato da un incontro tra lo stesso Capacchione e il presidente provinciale di Confcommercio, Antonio Metauro, il quale ha confermato la vicinanza dell’Associazione al settore e ha dato la piena disponibilità alle azioni che verranno messe in atto.

“La situazione è delicata e, allo stesso tempo urgente, il lavoro di molti anni pare possa essere spazzato via: è nostro dovere sostenere i nostri colleghi imprenditori, per questo abbiamo accolto con positività l’invito a organizzare un’assemblea pubblica. È stato molto interessante discutere dell’ampio tema delle concessioni dei servizi con il presidente Capacchione: andiamo avanti insieme”, ha chiosato Metauro