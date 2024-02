MANFREDONIA (FOGGIA) – Ultimi imperdibili eventi per la 70esima edizione del Carnevale di Manfredonia.

๐—Ÿโ€™๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ di oggi ๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐Ÿญ๐Ÿณ ๐—ณ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฎ๐—ถ๐—ผ, ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿด.๐Ÿฌ๐Ÿฌ, ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—น๐—ฎ ๐—š๐—ฟ๐—ฎ๐—ป ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ป๐—ผ๐˜๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ป๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐— ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ถ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—š๐—ฟ๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—ถ ๐— ๐—ฎ๐˜€๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ, ๐—ถ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ถ ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ฝ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐˜€๐—ถ๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ป๐—ฎ.

๐—ฆ๐—ฝ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—นโ€™๐—ผ๐—ฝ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฝ๐˜‚๐—ฏ๐—ฏ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ถ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฎ ๐—น๐—ฎ ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฎ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ด๐—น๐—ถ ๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ, ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—ถ๐—น ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฎ ๐—ญ๐—ฒ ๐—ฃ๐—ฒฬ€๐—ฝ๐—ฝ๐—ฒ ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ถ ๐—ฒ ๐—ถ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ.

Come di consueto per lโ€™ultima Gran Parata, il percorso si snoderร a partire da ๐—ฃ๐—ถ๐—ฎ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—™๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ e, dopo aver attraversato tutto il ๐—Ÿ๐˜‚๐—ป๐—ด๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ก๐—ฎ๐˜‡๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐—ฆ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ผ, terminerร in ๐—ฃ๐—ถ๐—ฎ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ถ.

Apre la sfilata la Banda della Cittร di Manfredonia diretta dal Mยฐ Giovanni Esposto, la Reginetta del Carnevale di Manfredonia Asya De Salvia, accompagnata dalla Reginetta Social Laura Manfredi e dalle altre Miss, le Majorettes ufficiali del Carnevale della scuola di arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella.

Conducono lโ€™evento presso il LUC: Anna Giannini e Matteo Robustella, e in Piazza Marconi: Luigia Riccardi, Stefania Troiano e Michele Bottalico.

Opening in Piazza Marconi con Vincenzo e Maria Dโ€™Oria e le esibizioni delle associazioni ASD Gymnasia e Ninni Backstage.

La Gran Parata della Notte Colorata sarร trasmessa in Diretta Streaming su: Manfredonia TV, Radio Manfredonia Centro, Il Sipontino.net, Rete Smash e Stato Quotidiano.

๐—” ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿญ, ๐—ฝ๐—ผ๐—ถ, ๐˜€๐—ฝ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—บ๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ถ๐—ป ๐—ฃ๐—ถ๐—ฎ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฎ ๐—š๐—ถ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ถ ๐—ซ๐—ซ๐—œ๐—œ๐—œ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—ถ ๐—™๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ธ๐—น๐—ถ๐—ป ๐—ฒ ๐—นโ€™๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฒ๐˜€๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—–๐˜‚๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—–๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ป๐—ฎ!

๐—š๐—น๐—ถ ๐—ฎ๐—น๐˜๐—ฟ๐—ถ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐Ÿญ๐Ÿณ ๐—ณ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฎ๐—ถ๐—ผ

Ore 18.00 – Piazza del Popolo

๐—ฆ๐—ฎ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ณ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฎ, ๐˜€๐—ฐ๐—ฎ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ผ๐˜‡๐˜‡๐—ถ ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ๐—น๐—ฒ

Organizzazione a cura dellโ€™Associazione Arcobaleno

Ore 18.00 – Largo Diomede

๐——๐— ๐—–๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป

๐˜‹๐˜‘ ๐˜–๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜š๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ญ & ๐˜•๐˜ฆ๐˜ธ ๐˜Ž๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ด๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ง๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜Š๐˜ข๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ช๐˜ข ๐˜š๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ ๐˜•๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต

Ore 18.30 – Cafรฉ des Artistes

๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ป๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฎ๐—น ๐—–๐—ฎ๐—ณ๐—ฒฬ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ ๐—”๐—ฟ๐˜๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐˜€ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐— ๐—ถ๐—ฐ๐—ธ๐˜† ๐—ฃ๐—ผ๐˜๐—ถ๐˜๐—ผ ๐——๐—ท ๐—ฆ๐—ฒ๐˜