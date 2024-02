CERIGNOLA (FOGGIA) – È accaduto ieri pomeriggio poco dopo le 16,00 su via Manfredonia: due vetture hanno impattato violentemente tra loro.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto. I due conducenti sono stati trasportati d’urgenza in Pronto Soccorso, al Tatarella, uno in codice rosso e uno in codice giallo.

Sul posto anche l’Elisoccorso. Sul posto la Polizia Locale.

Disagi al traffico per diverse ore.