Manfredonia. Tra gli artisti sipontini in attività nella nostra Città, va sicuramente inserito Franco Ciociola, autore di incredibili opere di una bellezza mozzafiato, decorate dallo stesso estroso scultore.

Ciociola, con l’utilizzo di gusci conchigliacei del Golfo di Manfredonia, con ciotole di mare e con tronchetti e arbusti (molti dei quali raccolti dopo le mareggiate lungo la nostra costa), ha realizzato nel tempo e continua a creare opere artistiche, sorprendenti per la loro bellezza e originalità. Autodidatta, Ciociola, è proprietario e gestore insieme alla moglie di una salumeria nel quartiere “Monticchio”.

Il talentuoso artista, per quanto concerne il reperimento del materiale per la realizzazione delle sue opere d’arte, mi riferiva quanto segue: “Preferisco quello che offre il mare: ciotole, conchiglie e qualsiasi tipo di legno piaggiato che sia un ramo, un arbusto o un pezzo di qualche relitto, il loro vissuto mi intriga e affascina”. “E poi”, continua l’artista, ”il piacere di passeggiare in riva al mare alla ricerca di storie da raccontare, mi fa sentire un pescatore, sì ma un pescatore dell’immaginario”.

In tema di Carnevale, nel presente articolo, ho voluto inserire anche una delle sue ultime originali opere dello scultore sipontino, dove il brillante e originale artista di Manfredonia, ha voluto rappresentare “Zepèppe e Sepònde”, personaggi popolari del nostro carnevale.

I due emblemi del carnevale di Manfredonia, nell’immaginario dell’artista, arrivano dal mare, e sono magistralmente realizzati con gusci di conchiglie del nostro Golfo.

fotogallery