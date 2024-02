MANFREDONIA (FOGGIA) – Incidente stradale questa mattina poco dopo le 9.30.

Una persona è stata investita da un’autovettura in via della Croce angolo via Elvio Giustino.

Sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine. Lo riporta Manfredonia TV. Seguono aggiornamenti.