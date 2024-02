MATTINATA (FOGGIA) – Nella frenesia e nell’emozione della quarta stagione di The Voice Senior su Rai 1, un nome ha catturato l’attenzione degli spettatori mattinatesi: Michele Ciuffreda di Mattinata.

La sua storia è un racconto di passione per la musica, determinazione e una seconda opportunità che si è rivelata fondamentale per sperare di continuare la gara tra i cantanti over 60.

Lo scenario è quello delle “Blind Auditions”, quel momento magico in cui le voci degli artisti cercano di penetrare nel cuore dei giudici senza l’aiuto dell’aspetto fisico.

Michele si è presentato con il brano intramontabile “In cerca di te” di Natalino Otto, ma inizialmente non è riuscito a conquistare nessuno dei quattro coach presenti in giuria.

Tuttavia, la sua passione e la sua determinazione gli hanno permesso di ottenere una seconda possibilità, grazie all’opzione “Seconda chance”.

Michele si prepara a una sfida ancora più grande: una seconda audizione davanti ai giudici per cercare di ottenere il pass per le serate successive del talent.

Michele Ciuffreda è stato primo maresciallo luogotenente della Guardia Costiera.

Dopo il congedo per il pensionamento, ha coltivato la sua grande passione per il canto, incantando il pubblico con alcune esibizioni musicali e videoclip che hanno ottenuto un discreto successo sui social media e non solo.

Ora, con The Voice Senior, Michele affronta una sfida ancora più impegnativa.

La voglia di cantare e giocarsela è palpabile in ogni nota che emana dalla sua voce, ma il livello degli altri partecipanti è altissimo. Con la guida di Antonella Clerici e la possibilità di unirsi ad uno dei coach del calibro di Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, Michele è pronto a mettersi alla prova per dimostrare al pubblico di meritare il suo posto sul palco della prima serata di Rai Uno.

The Voice Senior è molto più di un semplice programma televisivo.

È una celebrazione delle voci mature e delle storie di perseveranza e passione che le accompagnano.

Michele Ciuffreda incarna perfettamente questo spirito e mentre si prepara per la sua seconda audizione, tutta Mattinata rimane in attesa di scoprire cosa riserva il prossimo capitolo della sua avventura musicale.

VIDEO RAI1