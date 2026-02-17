Edizione n° 5981

Home // Cronaca // ASL Foggia, Psicologi di base: 73 pazienti presi in carico nel primo mese

PSICOLOGI DI BASE ASL Foggia, Psicologi di base: 73 pazienti presi in carico nel primo mese

Sono 73 i pazienti presi in carico nel primo mese di attività dagli Psicologi di base dell’ASL Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Febbraio 2026
Cronaca

FOGGIA – Sono 73 i pazienti presi in carico nel primo mese di attività dagli Psicologi di base dell’ASL Foggia. La rete territoriale, composta da otto professionisti – uno per ciascun Distretto socio sanitario – è operativa dalla metà di gennaio. La nuova figura professionale è stata istituita dalla Legge Regionale n. 11 del 15 giugno 2023. Depressione, ansia e conflitti familiari risultano tra le principali problematiche emerse in questa fase iniziale, confermando la necessità di un presidio psicologico di prossimità integrato nelle cure primarie.

Il primo report è stato tracciato durante una riunione nella sede di via Michele Protano, alla presenza del Commissario Straordinario Antonio Nigri e della psicologa e consulente aziendale Annalina D’Angelo. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e programmazione per rendere più omogenee ed efficaci le modalità operative.

La rete è composta da otto professionisti distribuiti nei Distretti di Foggia, Manfredonia, San Marco in Lamis, Vico del Gargano, San Severo, Lucera, Troia-Accadia e Cerignola. Nella fase iniziale ciascuno opererà per sei mesi con un impegno di 24 ore settimanali.

L’accesso al servizio è gratuito: il cittadino si rivolge al medico di medicina generale, al pediatra o allo specialista ambulatoriale, che invia la richiesta allo psicologo del Distretto di appartenenza. È previsto un progetto clinico personalizzato con un massimo di cinque incontri più follow-up. “Gli psicologi di base sono un presidio fondamentale che si integra con la medicina di base per assicurare il diritto alla salute”, ha dichiarato il Commissario Nigri.

2 commenti su "ASL Foggia, Psicologi di base: 73 pazienti presi in carico nel primo mese"

  2. Scusate, ma a cosa servono gli psicologi? Serve manivalanza. Servono infermieri. Servono medici. Ch cazz namma fé du cunzùle?

Lascia un commento

