Carnevale di Manfredonia, questa sera la Golden Night

MANFREDONIA – Il Carnevale di Manfredonia si prepara a vivere una delle sue serate più attese. Oggi, martedì 17 febbraio, torna la Golden Night del Martedì Grasso, un appuntamento imperdibile per chi vuole respirare fino in fondo l’atmosfera della festa più colorata dell’anno.

Un prezzo simbolico per una serata che promette emozioni autentiche tra musica, coreografie spettacolari, costumi scintillanti e l’energia travolgente delle Gran Parate. Cinque euro per assistere dalle tribune alla magia dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, cinque euro per condividere sorrisi, coriandoli e applausi, cinque euro per poter dire: “Io c’ero.”

La Golden Night rappresenta uno dei momenti più suggestivi del Carnevale sipontino: le luci della sera esaltano colori e movimenti, trasformando il percorso in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dalle tribune si può vivere lo spettacolo in prima fila, senza perdere neppure un dettaglio della sfilata.

Un’occasione accessibile a tutti, pensata per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori, e per rendere ancora più partecipata una tradizione che da anni richiama migliaia di persone a Manfredonia.

Il messaggio è chiaro: non restare a guardare da lontano. Con soli 5 euro si entra nel cuore della festa.

I biglietti per la Golden Night sono disponibili online a questo link.

Questa sera il Carnevale ti aspetta. E stavolta il protagonista puoi essere tu.

Biglietterie a Manfredonia: Bar Impero (Piazza Marconi) e Bar Fiore (Via Scaloria)