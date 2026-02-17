Edizione n° 5980

Home // Focus // Champions: Galatasaray, avversario insidioso per la Juventus

CHAMPIONS JUVENTUS Champions: Galatasaray, avversario insidioso per la Juventus

La squadra di Buruk non si limita alla coppia offensiva Osimhen-Icardi: l’avversario turco presenta punti di forza diffusi e una rosa esperta

Champions: Galatasaray, avversario insidioso per la Juventus

Galatasaray - Fonte Immagine: ilbianconero.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Febbraio 2026
Focus // Sport //

La Juventus arriva in Turchia consapevole della difficoltà della trasferta contro il Galatasaray. La squadra di Buruk non si limita alla coppia offensiva Osimhen-Icardi: l’avversario turco presenta punti di forza diffusi e una rosa esperta, pronta a sfruttare anche la spinta dei propri tifosi, elemento spesso determinante in questa stagione.

Osimhen e Icardi protagonisti
Il reparto offensivo del Galatasaray fa grande affidamento su Osimhen e Icardi, entrambi a quota 15 gol stagionali. L’ex Napoli ha già realizzato 6 reti in sei partite di Champions League e in totale 52 gol in 63 presenze con i turchi, mentre Icardi, reduce da una tripletta in campionato, ha dimostrato di saper creare problemi alla Juventus anche in passato.

Attacco versatile e giocatori esperti
Oltre alla coppia d’attacco, il Galatasaray può contare su Noa Lang, Gundogan e Sané, ex Manchester City, e sugli ex Serie A Torreira e Lemina, anche se quest’ultimo sarà assente per squalifica. Altri giocatori chiave sono Yilmaz e Akgun, già a quota 8 gol, pronti a sostenere l’attacco e a mettere in difficoltà la retroguardia bianconera.

Forza in casa e dominio in campionato
Il Galatasaray è primo in campionato con 55 gol fatti e solo 15 subiti, con un rendimento impressionante tra le mura dell’Ali Sami Yen, dove ha perso solo una volta in stagione in Champions League. La combinazione di pubblico caldo e prestazioni solide fa della squadra un avversario molto difficile da affrontare.

Debolezze da sfruttare
Nonostante l’attacco dominante, la squadra di Buruk mostra alcune vulnerabilità in difesa, soprattutto sugli esterni bassi, come evidenziato dalle 4 sconfitte in Europa. Juventus dovrà essere pronta a sfruttare questi spazi senza sottovalutare la forza complessiva dei padroni di casa, cercando equilibrio e incisività nella trasferta turca.

Lo riporta ilbianconero.com.

