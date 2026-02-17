La Corte dei Conti – Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello – ha rigettato l’appello proposto da Adriatica Servizi Srl contro il Comune di Foggia, confermando integralmente la sentenza di primo grado. La decisione è indicata come SENT. 29/2026, con deposito in segreteria al 4 febbraio 2026.
Il procedimento nasce dal contenzioso sulla gestione della concessione per la riscossione delle entrate comunali. Nel ricorso d’appello la società contestava, tra l’altro, il rigetto delle domande relative al rimborso delle spese sostenute per la notifica degli atti impositivi, impostando la censura su una lettura del contratto e del capitolato.
Uno dei passaggi centrali motivazionali richiama l’onere della prova: la sentenza evidenzia che la società rivendicava un rimborso complessivo di 1.166.630 euro, ma “senza produrre in giudizio” gli atti e senza dimostrare la corrispondenza tra importi e attività di riscossione coattiva.
La Corte ribadisce inoltre un principio: la consulenza tecnica non può essere usata come “indagine esplorativa” per colmare lacune probatorie. Nel dispositivo, la Corte dispone il rigetto dell’appello e la compensazione delle spese di giudizio, motivata con la “complessità/novità” delle questioni trattate.
A cura di Giovanna Tambo.