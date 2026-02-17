Doppia vita e ricerca di vitalità: il caso di una lettrice e l’analisi dell’esperta

Una storia di conflitto interiore, desiderio di evasione e senso di colpa riaccende il dibattito sul delicato equilibrio tra stabilità familiare e bisogno di riscoperta personale. È il racconto di “Elena” (nome di fantasia), pubblicato nella rubrica di confronto e consulenza della redazione di Leggo, che affronta il tema delle relazioni e delle dinamiche emotive nella vita di coppia.

Il racconto: «Una doppia vita per sentirmi viva»

Elena ha 45 anni, è sposata da dieci e madre di due figli piccoli. Nella sua lettera racconta di aver intrapreso, da qualche tempo, una vita parallela fatta di incontri occasionali con sconosciuti conosciuti tramite piattaforme per adulti. Una scelta che, sottolinea, non nasce dalla volontà di costruire relazioni sentimentali alternative, ma dalla ricerca di emozioni e dalla necessità di sentirsi desiderata al di fuori dei ruoli quotidiani.

La donna descrive una condizione emotiva complessa: da una parte il senso di colpa nei confronti del marito e della famiglia, dall’altra un bisogno crescente di sperimentare sensazioni nuove che la fanno percepire una rinnovata vitalità. Una tensione che la porta a interrogarsi sulla normalità di questa condizione e sulla possibilità di trovare un equilibrio tra le due dimensioni della sua esistenza.

Il parere dell’esperta: il bisogno di essere visti con uno sguardo nuovo

A rispondere alla lettrice è la dottoressa Rosamaria Spina, che interpreta la vicenda come un’espressione di un bisogno più profondo legato alla ricerca della propria identità e vitalità personale.

Secondo l’esperta, situazioni simili possono emergere quando, dopo anni trascorsi all’interno di ruoli consolidati – come quelli di moglie, madre o professionista – una parte di sé reclama spazio e riconoscimento. Non necessariamente si tratta della ricerca di un nuovo partner, ma del desiderio di essere osservati e desiderati al di fuori delle etichette sociali e familiari.

Il conflitto tra stabilità e cambiamento

La psicologa evidenzia come il senso di colpa espresso dalla donna rappresenti il segnale di un conflitto interiore tra la sicurezza costruita nel tempo e la spinta verso nuove esperienze. Un contrasto che, secondo l’esperta, è comune nella natura umana, costantemente sospesa tra il bisogno di stabilità e quello di evoluzione personale.

Il rischio, tuttavia, è che la “vita parallela” diventi l’unico spazio in cui la persona riesce a percepirsi viva, trasformandosi da esperienza episodica a forma di compensazione emotiva.

Le domande da affrontare

Nel suo intervento, l’esperta invita a spostare l’attenzione dalla domanda “Devo smettere?” a un interrogativo più profondo: comprendere cosa si stia realmente cercando attraverso questi comportamenti. Potrebbe trattarsi, spiega, di una richiesta di conferma, autonomia, riscoperta della sessualità o bisogno di sentirsi nuovamente desiderati.

Un percorso di consapevolezza, suggerisce la dottoressa, può aiutare a valutare se all’interno della relazione di coppia esista spazio per esprimere questa nuova dimensione personale o se sia necessario intraprendere un cambiamento più ampio nella propria vita.

Tra responsabilità e ricerca di sé

La vicenda riporta al centro una tematica sempre più diffusa nelle dinamiche relazionali contemporanee: la difficoltà di conciliare la stabilità familiare con la trasformazione individuale. Secondo l’esperta, il punto cruciale non è reprimere o giustificare il desiderio di cambiamento, ma comprenderne le radici per evitare che resti confinato in una dimensione clandestina.

La riflessione, conclude la specialista, rappresenta il primo passo per individuare ciò che realmente si desidera, trasformando anche esperienze complesse in occasioni di crescita personale e relazionale.

