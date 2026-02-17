Il Comune di Vieste avvia la procedura per affidare il servizio di gestione post-operativa dell’ex discarica comunale in località Landa La Serpe, chiusa con l’intervento di “capping” finanziato dalla Regione Puglia (FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia) per complessivi 3 milioni di euro. Con la determinazione dirigenziale del Settore Tecnico n. 58 (Registro generale n. 205) viene assunta la “determinazione a contrarre” e approvato il pacchetto di gara che comprende bando, disciplinare, disciplinare tecnico e Duvri.

Il servizio – finalizzato alla protezione ambientale e al rispetto delle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia – riguarda in particolare la gestione del percolato, i controlli e i monitoraggi previsti dall’AIA e le attività ordinarie di presidio e manutenzione dell’area. Il quadro economico allegato fissa l’importo complessivo in 259.000 euro, di cui 217.500 euro per il servizio e 41.500 euro per somme a disposizione (imprevisti, Iva al 10% e incentivo per funzioni tecniche).

La voce più rilevante è la gestione del percolato: 1.800 “unità” stimate a 80 euro ciascuna per 144.000 euro, comprendendo emungimento, analisi, trasporto e smaltimento. A questa si aggiunge un canone di gestione post-operativa pari a 70.500 euro (15 mensilità a 4.700 euro), che ricomprende anche i controlli e i monitoraggi previsti dall’AIA; sono previsti inoltre 3.000 euro per oneri della sicurezza. La determinazione riporta anche la quota di manodopera (77.760 euro), elemento utile ai fini della verifica dei costi.

La stazione appaltante indica come procedura una RdO “aperta” sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA). Il criterio di aggiudicazione sarà il minor prezzo, espresso come ribasso percentuale; è prevista l’applicazione della soglia di anomalia (metodo A dell’allegato II.2 del Codice dei contratti) e l’esclusione automatica delle offerte ritenute anormalmente basse. Il contratto avrà durata di quindici mesi e sarà formalizzato tramite scrittura privata registrata, con costi a carico dell’aggiudicatario. Tra le clausole essenziali: la possibilità di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta valida, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010) e la facoltà del Comune di sospendere, revocare o non aggiudicare la gara con adeguata motivazione.

Per la gestione del procedimento viene confermato il ruolo del Responsabile unico di progetto: l’ingegnere Antonio Pio Morra svolgerà anche le funzioni di Direzione dell’esecuzione del contratto, con un ufficio di supporto indicato nell’atto. Quanto alle coperture finanziarie, la spesa viene impegnata sul capitolo 3713 del bilancio comunale, con ripartizione tra due esercizi: 180.000 euro nel 2026 e 79.000 euro nel 2027, attingendo all’avanzo di amministrazione presunto derivante dal rendiconto 2025.

La partita è tecnica ma decisiva: la gestione “dopo chiusura” non si esaurisce con la copertura del sito, perché per anni occorre controllare che percolato e altri potenziali impatti restino sotto soglia e che le opere di contenimento funzionino correttamente. Con l’avvio della RdO sul MePA, l’amministrazione punta a garantire continuità e standard verificabili in una fase spesso meno visibile, ma cruciale per la sicurezza ambientale.

Nel provvedimento si richiama anche il percorso di digitalizzazione degli appalti avviato a livello nazionale, con l’utilizzo delle piattaforme di e-procurement e la gestione telematica delle fasi di gara, in linea con gli indirizzi ANAC. La determinazione dispone, infine, la pubblicazione dell’atto e dei documenti conseguenti all’Albo pretorio on-line e nella sezione dedicata alla trasparenza, passaggio necessario per garantire accessibilità e controllo pubblico sulle scelte dell’ente.

Per Vieste l’intervento su Landa La Serpe è uno dei dossier ambientali più rilevanti degli ultimi anni: la chiusura definitiva dell’impianto ha richiesto iter autorizzativi, prescrizioni e verifiche periodiche. La gara per la gestione post-operativa, adesso, mette a terra la fase successiva: quella dei monitoraggi e degli adempimenti continuativi. Obiettivo dichiarato: preservare nel tempo i risultati del capping, prevenire criticità e ridurre al minimo il rischio che l’ex discarica torni a rappresentare un problema per il territorio.

A cura di Michele Solatia.