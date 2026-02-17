Edizione n° 5980

17 Febbraio 2026 - ore  09:47

Home // Foggia // Foggia, accordo quadro per il percolato delle discariche comunali. Le somme

FOGGIA DISCARICHE Foggia, accordo quadro per il percolato delle discariche comunali. Le somme

Il Comune di Foggia ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio di emungimento, raccolta e trasporto del percolato

Foggia, accordo quadro per il percolato delle discariche comunali. Le somme

Discarica - Fonte Immagine. foggiatoday.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
17 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Il Comune di Foggia ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio di emungimento, raccolta e trasporto del percolato prodotto nelle discariche comunali “Frisoli-ex Agecos” e “Servizio Soccorso”, entrambe situate in località Passo Breccioso. Con determinazione dirigenziale n. 279 del 17 febbraio 2026, l’Area 7 – Ambiente e Manutenzione ha approvato il progetto e disposto l’indizione di una gara mediante procedura aperta, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo.

L’accordo quadro avrà una durata biennale, con possibilità di proroga per ulteriori due anni. L’importo complessivo stimato, in caso di esercizio dell’opzione di proroga, è pari a 1.120.000 euro, mentre la base d’asta per il primo biennio è fissata in 444.960 euro oltre IVA.

L’amministrazione ha motivato l’urgenza dell’intervento con la necessità di prevenire rischi ambientali connessi all’aumento stagionale delle precipitazioni e al conseguente incremento dei quantitativi di percolato prodotti dalle discariche. Una misura ritenuta indispensabile per garantire la tutela ambientale e la sicurezza del territorio.

A cura di Giovanna Tambo.

