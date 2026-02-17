Edizione n° 5980

BALLON D'ESSAI

INTELLIGENCE RECLUTAMENTO // Intelligence italiana, al via il reclutamento: cercasi esperti di cyber, crittografia e antiterrorismo
17 Febbraio 2026 - ore  09:47

CALEMBOUR

SGARBI MANETTI // Vittorio Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio sul dipinto attribuito a Rutilio Manetti
17 Febbraio 2026 - ore  09:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia capitale della sciabola: 750 atleti e 2.500 presenze nel weekend della prova nazionale

SCIABOLA FOGGIA Foggia capitale della sciabola: 750 atleti e 2.500 presenze nel weekend della prova nazionale

A brillare è stata soprattutto la foggiana Martina Criscio (Fiamme Oro), che ha conquistato la prova femminile Assoluti imponendosi in finale per 15-14, tra l’entusiasmo del pubblico di casa.

Foggia capitale della sciabola: 750 atleti e 2.500 presenze nel weekend della prova nazionale

Foggia capitale della sciabola: 750 atleti e 2.500 presenze nel weekend della prova nazionale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Febbraio 2026
Foggia // Lifestyle //

Foggia si conferma punto di riferimento nazionale per la scherma. Il quartiere fieristico ha ospitato nel weekend la Seconda Prova Nazionale di Sciabola, richiamando 750 schermidori da tutta Italia e generando oltre 2.500 presenze complessive tra atleti, tecnici e accompagnatori.

L’evento, organizzato dal Circolo Schermistico Dauno presieduto da Romeo Maestri con la collaborazione del Comune di Foggia, ha riportato la grande scherma in città, registrando il tutto esaurito in alberghi, B&B e ristoranti del capoluogo e della provincia. A brillare è stata soprattutto la foggiana Martina Criscio (Fiamme Oro), che ha conquistato la prova femminile Assoluti imponendosi in finale per 15-14, tra l’entusiasmo del pubblico di casa.

Una vittoria significativa in vista dei prossimi appuntamenti nazionali. Presenti alla manifestazione anche il presidente nazionale della Federscherma Luigi Mazzone e il campione foggiano Gigi Samele, in una veste inedita di allenatore del gruppo sportivo Fiamme Gialle. Numerosi anche i giovani atleti locali, seguiti dai tecnici Benedetto e Mirko Buenza.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta: «Un successo organizzativo e di partecipazione che proietta i nostri atleti verso i Campionati Italiani di Roma 2026, ed una Foggia che attraverso lo sport proietta sempre più, in Italia e nel mondo, un’immagine positiva ed inclusiva». Il bilancio dell’evento non è solo sportivo ma anche economico, con una ricaduta significativa sul territorio.

fotogallery

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO