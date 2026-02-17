Foggia capitale della sciabola: 750 atleti e 2.500 presenze nel weekend della prova nazionale

Foggia si conferma punto di riferimento nazionale per la scherma. Il quartiere fieristico ha ospitato nel weekend la Seconda Prova Nazionale di Sciabola, richiamando 750 schermidori da tutta Italia e generando oltre 2.500 presenze complessive tra atleti, tecnici e accompagnatori.

L’evento, organizzato dal Circolo Schermistico Dauno presieduto da Romeo Maestri con la collaborazione del Comune di Foggia, ha riportato la grande scherma in città, registrando il tutto esaurito in alberghi, B&B e ristoranti del capoluogo e della provincia. A brillare è stata soprattutto la foggiana Martina Criscio (Fiamme Oro), che ha conquistato la prova femminile Assoluti imponendosi in finale per 15-14, tra l’entusiasmo del pubblico di casa.

Una vittoria significativa in vista dei prossimi appuntamenti nazionali. Presenti alla manifestazione anche il presidente nazionale della Federscherma Luigi Mazzone e il campione foggiano Gigi Samele, in una veste inedita di allenatore del gruppo sportivo Fiamme Gialle. Numerosi anche i giovani atleti locali, seguiti dai tecnici Benedetto e Mirko Buenza.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta: «Un successo organizzativo e di partecipazione che proietta i nostri atleti verso i Campionati Italiani di Roma 2026, ed una Foggia che attraverso lo sport proietta sempre più, in Italia e nel mondo, un’immagine positiva ed inclusiva». Il bilancio dell’evento non è solo sportivo ma anche economico, con una ricaduta significativa sul territorio.

