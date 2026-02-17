Edizione n° 5980

BALLON D'ESSAI

TONINO ACETI // Sanità, Salutequità: "Liste d'attesa e intramoenia, dell'organismo di verifica non c'è traccia"
17 Febbraio 2026 - ore  22:47

CALEMBOUR

SGARBI MANETTI // Vittorio Sgarbi assolto dall'accusa di riciclaggio sul dipinto attribuito a Rutilio Manetti
17 Febbraio 2026 - ore  09:42

Foggia, ennesima ripartenza. Parte l'era Pazienza: "Uniti per la salvezza"

ERA PAZIENZA Foggia, ennesima ripartenza. Parte l'era Pazienza: "Uniti per la salvezza"

Con lui è stato ufficializzato anche il nuovo staff dell’area tecnica

Mister Michele Pazienza - Audace Cerignola

Mister Michele Pazienza - ex Audace Cerignola

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

Il Calcio Foggia 1920 riparte da Michele Pazienza. È ufficiale la nomina del tecnico classe 1982 come nuovo allenatore rossonero, in una fase delicata della stagione in cui l’obiettivo dichiarato è la salvezza. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore, previa informazione preventiva all’Amministrazione giudiziaria, come previsto dalla normativa vigente.

Pazienza ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno, e non fino al 2027 come inizialmente ipotizzato. Tecnico di personalità, profondo conoscitore della categoria e dell’ambiente foggiano, ha già diretto la prima seduta di allenamento in vista del prossimo impegno di campionato contro il Crotone.

Con lui è stato ufficializzato anche il nuovo staff dell’area tecnica. Antonio La Porta ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda, Leandro Zoila sarà il preparatore atletico, mentre Domenico Botticella è stato confermato come preparatore dei portieri. Una squadra di lavoro che unisce esperienza e continuità, chiamata a ricompattare lo spogliatoio e a restituire fiducia a una piazza esigente e appassionata.

Nelle sue prime dichiarazioni da tecnico dei “satanelli”, Pazienza ha tracciato la linea: «Arrivo a Foggia con grande senso di responsabilità e determinazione. So bene che la situazione di classifica non è delle migliori, ma conosco il valore di questa piazza e della sua tifoseria. Dobbiamo restare uniti e lavorare con sacrificio e compattezza per raggiungere a tutti i costi l’obiettivo della salvezza. È una sfida importante e sono pronto ad affrontarla con tutto me stesso».

Il nuovo corso rossonero è dunque iniziato. Ora la parola passa al campo, dove organizzazione, intensità e mentalità dovranno tradursi in punti pesanti per centrare la permanenza in categoria.

FINE RAPPORTO CON MUSA

Si separano ufficialmente le strade tra il Foggia e il ds Carlo Musa. Di seguito il comunicato del club rossonero: “Calcio Foggia 1920 comunica di aver revocato l’incarico di Direttore Sportivo al signor Carlo Musa. Il Club ringrazia Musa per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del suo operato e gli augura le migliori fortune sportive e personali per il prosieguo della sua carriera“.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

