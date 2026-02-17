Edizione n° 5980

Home // Cronaca // Foggia, il Generale Mannucci Benincasa saluta i Carabinieri della provincia

Foggia, il Generale Mannucci Benincasa saluta i Carabinieri della provincia

L’incontro si inserisce nel quadro della conclusione del suo incarico alla guida della Legione Carabinieri Puglia

Foggia, il Generale Mannucci Benincasa saluta i Carabinieri della provincia

Foggia, il Generale Mannucci Benincasa saluta i Carabinieri della provincia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Nella mattinata di oggi il Comandante della Legione Carabinieri Puglia, Generale di Divisione Iacopo Mannucci Benincasa, ha visitato la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia.

Al suo arrivo nella caserma “A. Guglielmi”, il Generale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Giovanni Capone. Successivamente ha incontrato i Comandanti e una rappresentanza dei Reparti dell’Arma presenti sul territorio provinciale, oltre a una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

L’incontro si inserisce nel quadro della conclusione del suo incarico alla guida della Legione Carabinieri Puglia. Il Generale Mannucci Benincasa, destinato al Comando Generale dell’Arma, ha voluto salutare e ringraziare i propri collaboratori, sottolineando il forte legame con la popolazione e con il territorio.

Nel suo intervento ha evidenziato il lavoro svolto dai Carabinieri della provincia, soffermandosi in particolare sull’impegno nella prevenzione e repressione delle truffe agli anziani e nel sostegno alle fasce più deboli.

Ha inoltre rimarcato l’attaccamento alla divisa, la professionalità e la dedizione dei militari, oltre ai risultati ottenuti nel contrasto ai reati predatori – come furti e rapine – e alla criminalità organizzata, confermando il ruolo centrale dei presidi dell’Arma nelle comunità della Capitanata.

