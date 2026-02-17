Foggia, rivoluzione rossonera Pazienza in panchina, Cagnazzo ds. Via Musa, torna Macchiarola

FOGGIA – Il Foggia riparte da Michele Pazienza. Sarà il tecnico di San Severo, 44 anni ad agosto, il quarto allenatore stagionale dei rossoneri chiamato a tentare la missione salvezza. Una sfida complicata dalle cinque sconfitte consecutive che hanno fatto precipitare la squadra all’ultimo posto, a sei punti dalla permanenza in categoria, con undici giornate ancora da disputare.

Pazienza, reduce dall’esperienza alla Torres chiusa lo scorso novembre, debutterà domenica nella difficile trasferta di Crotone. Il tecnico predilige il 3-5-2 e, nelle intenzioni della società, non rappresenta soltanto una soluzione tampone: l’idea della proprietà è quella di costruire con lui anche il futuro, ma tutto passa dalla permanenza in categoria.

Intanto la squadra è in ritiro in una struttura a una decina di chilometri dal capoluogo: gli allenamenti si svolgeranno tra Troia e Foggia, mentre è stato smobilitato l’ex quartier generale di Trinitapoli, simbolo di una gestione ormai archiviata.

La rivoluzione coinvolge anche l’area dirigenziale. Si separano le strade con il direttore sportivo Carlo Musa, mentre il nuovo corso riparte con Carmine Cagnazzo (fonte: tuttomercatoweb) nel ruolo di ds, chiamato a ridisegnare l’assetto tecnico e programmare il futuro. Novità anche nello staff sanitario, dove torna Antonio Macchiarola a distanza di alcuni anni.