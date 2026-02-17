Edizione n° 5980

BALLON D'ESSAI

TONINO ACETI // Sanità, Salutequità: “Liste d’attesa e intramoenia, dell’organismo di verifica non c’è traccia”
17 Febbraio 2026 - ore  22:47

CALEMBOUR

SGARBI MANETTI // Vittorio Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio sul dipinto attribuito a Rutilio Manetti
17 Febbraio 2026 - ore  09:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Focus // Galatasaray-Juve, Spalletti duro: «Troppe leggerezze. Cabal? Ragazzo sensibile. Su Yildiz serve cambiare qualcosa»

SPALLETTI DURO Galatasaray-Juve, Spalletti duro: «Troppe leggerezze. Cabal? Ragazzo sensibile. Su Yildiz serve cambiare qualcosa»

"Noi abbiamo commesso troppe leggerezze e poi l’inferiorità numerica ha reso tutto più difficile"

Spalletti verso il rinnovo fino al 2028: la Juve punta a blindare il tecnico

LUCIANO SPALLETTI - fonte: juventus.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Febbraio 2026
Focus // Sport //

ISTANBUL – Una serata da dimenticare, ma anche un punto di ripartenza obbligato. Dopo il pesante ko nell’andata dei playoff di Champions League 2025/26 contro il Galatasaray, Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa con un’analisi lucida e senza sconti: la Juventus paga errori, fragilità e un secondo tempo in cui “la frittatina è stata completa”. Parole nette, accompagnate dalla consapevolezza che al ritorno servirà un’altra squadra, soprattutto nella gestione dei momenti chiave.

Il tecnico bianconero parte dal tema principale, quello del crollo: «Lo spiego perché quando in queste partite fai certe leggerezze poi diventa tutto amplificato». Il riferimento è a una gara che si è complicata progressivamente, fino a diventare ingovernabile: «Noi abbiamo commesso troppe leggerezze e poi l’inferiorità numerica ha reso tutto più difficile». Un passaggio che riassume il filo conduttore della sua lettura: la Juventus non è riuscita a controllare la partita quando avrebbe dovuto, smarrendo ordine e personalità.

Ancora più diretto il commento sui gol incassati: «In tutti i gol ci abbiamo messo del nostro». Spalletti indica anche la strada per evitare che certe situazioni si ripetano: «Per me la soluzione è quella di gestire la partita attraverso il possesso e il gioco. Questa sera non siamo stati bravi a gestirla e far vedere questa qualità». La sensazione, per l’allenatore, è che non sia stato solo un problema tecnico: «Oggi abbiamo fatto passi indietro sotto l’aspetto del carattere e delle personalità. Ora dobbiamo cambiare il registro».

Il momento spartiacque resta l’espulsione di Cabal, episodio che ha spezzato definitivamente l’equilibrio. Spalletti però non lo scarica: «Cabal è un ragazzo sensibile e professionista esemplare e forse subisce questi carichi di responsabilità». Il tecnico ammette che la gestione disciplinare è stata un limite: «A volte gli capita di non riuscire a controllarsi, perché è passato troppo poco da un giallo e l’altro». Ma la Juve, aggiunge, ha amplificato il danno con altri errori: «Abbiamo pagato troppo caro quella che è stata questa situazione. Poi ci abbiamo messo del nostro perché abbiamo fatto 3 errori peggiorando la situazione».

Nonostante il periodo complicato – febbraio senza vittorie – l’allenatore non parla di paura, semmai di ricostruzione: «Non sono preoccupato, però ritorno come se fossi all’inizio… Adesso dobbiamo mettere insieme tutto e basarsi attraverso le esperienze che abbiamo fatto». Un invito a ritrovare compattezza mentale e identità, evitando di ripetere la stessa sequenza di disattenzioni: «Non bisogna rifare gli stessi errori… abbiamo commesso delle leggerezze. Ora dobbiamo fare ordine e cercare di non farci segnare gol. Soprattutto in quelli dove abbiamo sbagliato dobbiamo fare qualcosa di differente».

Capitolo Yildiz: il talento turco “sta bene”, ma è costretto a convivere con pressioni e raddoppi sistematici. «Yildiz si porta a giro delle responsabilità e carichi di lavori importanti perché viene sempre raddoppiato», spiega Spalletti, aprendo alla possibilità di modifiche tattiche: «Forse bisognerà cambiare qualcosa perché abbiamo fatto un po’ di fatica». Nel finale, l’immagine più amara: una Juve che, nel momento decisivo, non ha retto l’urto. «Nel finale di primo tempo aveva finito male perché qua rischi se ti chiudi tutto dietro. Poi abbiamo sbagliato tanto e la frittatina è stata completa».

Ora il ritorno diventa una prova di orgoglio e di metodo. «Noi proveremo a rimontare questa situazione e vorrei vederlo», conclude Spalletti. Tradotto: servono testa, disciplina e una gestione della gara più matura. Perché in Champions, ogni errore pesa doppio. E certe notti non perdonano. Lo riporta juventusnews24.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO