ISTANBUL – Una serata da dimenticare, ma anche un punto di ripartenza obbligato. Dopo il pesante ko nell’andata dei playoff di Champions League 2025/26 contro il Galatasaray, Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa con un’analisi lucida e senza sconti: la Juventus paga errori, fragilità e un secondo tempo in cui “la frittatina è stata completa”. Parole nette, accompagnate dalla consapevolezza che al ritorno servirà un’altra squadra, soprattutto nella gestione dei momenti chiave.

Il tecnico bianconero parte dal tema principale, quello del crollo: «Lo spiego perché quando in queste partite fai certe leggerezze poi diventa tutto amplificato». Il riferimento è a una gara che si è complicata progressivamente, fino a diventare ingovernabile: «Noi abbiamo commesso troppe leggerezze e poi l’inferiorità numerica ha reso tutto più difficile». Un passaggio che riassume il filo conduttore della sua lettura: la Juventus non è riuscita a controllare la partita quando avrebbe dovuto, smarrendo ordine e personalità.

Ancora più diretto il commento sui gol incassati: «In tutti i gol ci abbiamo messo del nostro». Spalletti indica anche la strada per evitare che certe situazioni si ripetano: «Per me la soluzione è quella di gestire la partita attraverso il possesso e il gioco. Questa sera non siamo stati bravi a gestirla e far vedere questa qualità». La sensazione, per l’allenatore, è che non sia stato solo un problema tecnico: «Oggi abbiamo fatto passi indietro sotto l’aspetto del carattere e delle personalità. Ora dobbiamo cambiare il registro».

Il momento spartiacque resta l’espulsione di Cabal, episodio che ha spezzato definitivamente l’equilibrio. Spalletti però non lo scarica: «Cabal è un ragazzo sensibile e professionista esemplare e forse subisce questi carichi di responsabilità». Il tecnico ammette che la gestione disciplinare è stata un limite: «A volte gli capita di non riuscire a controllarsi, perché è passato troppo poco da un giallo e l’altro». Ma la Juve, aggiunge, ha amplificato il danno con altri errori: «Abbiamo pagato troppo caro quella che è stata questa situazione. Poi ci abbiamo messo del nostro perché abbiamo fatto 3 errori peggiorando la situazione».

Nonostante il periodo complicato – febbraio senza vittorie – l’allenatore non parla di paura, semmai di ricostruzione: «Non sono preoccupato, però ritorno come se fossi all’inizio… Adesso dobbiamo mettere insieme tutto e basarsi attraverso le esperienze che abbiamo fatto». Un invito a ritrovare compattezza mentale e identità, evitando di ripetere la stessa sequenza di disattenzioni: «Non bisogna rifare gli stessi errori… abbiamo commesso delle leggerezze. Ora dobbiamo fare ordine e cercare di non farci segnare gol. Soprattutto in quelli dove abbiamo sbagliato dobbiamo fare qualcosa di differente».

Capitolo Yildiz: il talento turco “sta bene”, ma è costretto a convivere con pressioni e raddoppi sistematici. «Yildiz si porta a giro delle responsabilità e carichi di lavori importanti perché viene sempre raddoppiato», spiega Spalletti, aprendo alla possibilità di modifiche tattiche: «Forse bisognerà cambiare qualcosa perché abbiamo fatto un po’ di fatica». Nel finale, l’immagine più amara: una Juve che, nel momento decisivo, non ha retto l’urto. «Nel finale di primo tempo aveva finito male perché qua rischi se ti chiudi tutto dietro. Poi abbiamo sbagliato tanto e la frittatina è stata completa».

Ora il ritorno diventa una prova di orgoglio e di metodo. «Noi proveremo a rimontare questa situazione e vorrei vederlo», conclude Spalletti. Tradotto: servono testa, disciplina e una gestione della gara più matura. Perché in Champions, ogni errore pesa doppio. E certe notti non perdonano. Lo riporta juventusnews24.com.