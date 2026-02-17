Edizione n° 5980

BALLON D'ESSAI

INTELLIGENCE RECLUTAMENTO // Intelligence italiana, al via il reclutamento: cercasi esperti di cyber, crittografia e antiterrorismo
17 Febbraio 2026 - ore  09:47

CALEMBOUR

SGARBI MANETTI // Vittorio Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio sul dipinto attribuito a Rutilio Manetti
17 Febbraio 2026 - ore  09:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Focus // Inps lancia il Portale Genitorialità: un unico accesso digitale a bonus, congedi e sussidi

PORTALE GENITORIALITA' Inps lancia il Portale Genitorialità: un unico accesso digitale a bonus, congedi e sussidi

Un solo spazio digitale per accedere a bonus, congedi e sussidi dedicati a famiglie e genitori

Assegno di Inclusione, tutte le date Inps: importi, arretrati e calendario pagamenti

INPS - Fonte Immagine: uilpa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Febbraio 2026
Focus // Lavoro //

Un solo spazio digitale per accedere a bonus, congedi e sussidi dedicati a famiglie e genitori. L’Inps presenta il nuovo Portale Genitorialità, una piattaforma online che integra 40 prestazioni dell’Istituto e circa 300 servizi offerti da altre pubbliche amministrazioni. L’obiettivo è semplificare l’accesso alle misure di sostegno, riducendo ostacoli burocratici e frammentazione delle informazioni.

Il portale è stato presentato alla presenza del presidente dell’Inps, Gabriele Fava, e della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella. Oggi le misure dedicate a figli e genitorialità interessano oltre 10 milioni di ragazzi e 6,5 milioni di nuclei familiari, ma il numero di cittadini che ogni anno interagisce con l’Istituto è ancora più ampio.

“Questa è una novità concreta per le famiglie – ha spiegato Fava –. Il futuro del Paese si costruisce con infrastrutture stabili, servizi affidabili e decisioni che riducono le distanze tra Stato e cittadini”. Il presidente ha precisato che il portale “non introduce nuove prestazioni, non modifica la normativa e non è una misura finanziaria aggiuntiva”, ma rappresenta “una scelta strutturale di semplificazione” che riunisce in un unico accesso servizi oggi distribuiti su più canali.

Come funziona il nuovo portale

Si accede tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica (CIE). La home page mette in evidenza i principali servizi Inps per la famiglia, con un’interfaccia grafica chiara, percorsi intuitivi e contenuti multimediali.

La piattaforma è organizzata in sette sezioni tematiche:

  • Servizi Inps personalizzati

  • Diventare genitori

  • Crescita bambina/bambino

  • Disabilità

  • Centri per la famiglia

  • Servizi di prossimità (Vicino a te)

L’obiettivo dichiarato è offrire un’esperienza digitale integrata, capace di orientare i cittadini tra le diverse opportunità di sostegno disponibili a livello nazionale e locale.

Il sostegno del Governo

“La famiglia è al centro dell’azione dell’esecutivo”, ha sottolineato la ministra Roccella. “Stiamo investendo molto in termini di risorse, servizi e sostegno materiale e immateriale. È fondamentale che le famiglie conoscano tutti gli strumenti a loro disposizione e possano accedervi facilmente”.

Secondo la ministra, avere luoghi fisici e virtuali dove ricevere informazioni e servizi “semplifica la vita ai genitori e rafforza la percezione di uno Stato vicino”. Un impegno che si affianca al potenziamento dei Centri per la Famiglia e alle altre misure messe in campo negli ultimi anni.

Con il Portale Genitorialità, l’Inps punta dunque a centralizzare l’accesso alle principali prestazioni dedicate ai nuclei familiari, in un’ottica di semplificazione amministrativa e maggiore accessibilità digitale.

Fonte: Tgcom24.com

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO