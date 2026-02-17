Un solo spazio digitale per accedere a bonus, congedi e sussidi dedicati a famiglie e genitori. L’Inps presenta il nuovo Portale Genitorialità, una piattaforma online che integra 40 prestazioni dell’Istituto e circa 300 servizi offerti da altre pubbliche amministrazioni. L’obiettivo è semplificare l’accesso alle misure di sostegno, riducendo ostacoli burocratici e frammentazione delle informazioni.

Il portale è stato presentato alla presenza del presidente dell’Inps, Gabriele Fava, e della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella. Oggi le misure dedicate a figli e genitorialità interessano oltre 10 milioni di ragazzi e 6,5 milioni di nuclei familiari, ma il numero di cittadini che ogni anno interagisce con l’Istituto è ancora più ampio.

“Questa è una novità concreta per le famiglie – ha spiegato Fava –. Il futuro del Paese si costruisce con infrastrutture stabili, servizi affidabili e decisioni che riducono le distanze tra Stato e cittadini”. Il presidente ha precisato che il portale “non introduce nuove prestazioni, non modifica la normativa e non è una misura finanziaria aggiuntiva”, ma rappresenta “una scelta strutturale di semplificazione” che riunisce in un unico accesso servizi oggi distribuiti su più canali.

Come funziona il nuovo portale

Si accede tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica (CIE). La home page mette in evidenza i principali servizi Inps per la famiglia, con un’interfaccia grafica chiara, percorsi intuitivi e contenuti multimediali.

La piattaforma è organizzata in sette sezioni tematiche:

Servizi Inps personalizzati

Diventare genitori

Crescita bambina/bambino

Disabilità

Centri per la famiglia

Servizi di prossimità (Vicino a te)

L’obiettivo dichiarato è offrire un’esperienza digitale integrata, capace di orientare i cittadini tra le diverse opportunità di sostegno disponibili a livello nazionale e locale.

Il sostegno del Governo

“La famiglia è al centro dell’azione dell’esecutivo”, ha sottolineato la ministra Roccella. “Stiamo investendo molto in termini di risorse, servizi e sostegno materiale e immateriale. È fondamentale che le famiglie conoscano tutti gli strumenti a loro disposizione e possano accedervi facilmente”.

Secondo la ministra, avere luoghi fisici e virtuali dove ricevere informazioni e servizi “semplifica la vita ai genitori e rafforza la percezione di uno Stato vicino”. Un impegno che si affianca al potenziamento dei Centri per la Famiglia e alle altre misure messe in campo negli ultimi anni.

Con il Portale Genitorialità, l’Inps punta dunque a centralizzare l’accesso alle principali prestazioni dedicate ai nuclei familiari, in un’ottica di semplificazione amministrativa e maggiore accessibilità digitale.

Fonte: Tgcom24.com