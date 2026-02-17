Edizione n° 5980

BALLON D'ESSAI

TONINO ACETI // Sanità, Salutequità: “Liste d’attesa e intramoenia, dell’organismo di verifica non c’è traccia”
17 Febbraio 2026 - ore  22:47

CALEMBOUR

SGARBI MANETTI // Vittorio Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio sul dipinto attribuito a Rutilio Manetti
17 Febbraio 2026 - ore  09:42

Inter, Bastoni fa mea culpa sul caso Kalulu: "Contatto accentuato, mi prendo le responsabilità"

BASTONI MEA CULPA Inter, Bastoni fa mea culpa sul caso Kalulu: “Contatto accentuato, mi prendo le responsabilità”

Il difensore nerazzurro, intervenuto tra Sky Sport e la conferenza stampa prepartita, ammette di aver “accentuato” il contatto

Il derby d’Italia non finisce mai al triplice fischio. A San Siro, nella sfida valida per la 25ª giornata di Serie A

Il derby d’Italia non finisce mai al triplice fischio. - PH VICENZAREPORTER

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Febbraio 2026
Il profilo // Sport //

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bodø/Glimt, Alessandro Bastoni torna sull’episodio che sabato, nel match con la Juventus, ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu. Il difensore nerazzurro, intervenuto tra Sky Sport e la conferenza stampa prepartita, ammette di aver “accentuato” il contatto e condanna con fermezza le minacce ricevute dalla famiglia.

“Per questo ho voluto essere qua”, spiega Bastoni. “Si è parlato tanto di quanto successo sabato, ho aspettato qualche giorno per rivedere le immagini e capire le differenze rispetto a quello che ho percepito in campo. Ho sentito un contatto con il mio braccio che, rivedendo le immagini, è stato assolutamente accentuato. Per questo sono qui, per ammetterlo e prendermi le mie responsabilità”. Il centrale però sottolinea anche l’aspetto che lo ha amareggiato di più: “Mi dispiaccio soprattutto per il comportamento successivo all’espulsione. Un essere umano ha il diritto di sbagliare, ma ha anche il dovere di riconoscere l’errore”.

Guardando già alla trasferta europea, Bastoni assicura che non ci saranno strascichi: “Domani vedrete il solito Bastoni: in oltre 300 partite non sono mai stato coinvolto in questi episodi, a parte sabato. I commenti social fanno parte della quotidianità, ma ho imparato a gestirli”.

Sul Bodø/Glimt, l’analisi è chiara: “È una squadra forte, organizzata, con qualità e gamba per ripartire. È un’insidia perché non siamo abituati a lavorare in quelle condizioni: giocheremo sul campo sintetico, cambieranno i cambi di direzione, ma non vogliamo alibi”.

In conferenza stampa, il difensore nerazzurro entra anche nel lato più personale della vicenda: “Siamo abituati a questo tipo di gogna mediatica. Mi dispiace per me, ma so gestire la situazione. Mi dispiace per mia moglie e mia figlia: mia moglie ha ricevuto minacce di morte e di malattia. È una cosa che va condannata. Mi dispiace anche per l’arbitro La Penna che ha subito queste cose”.

Quanto allo stato d’animo, Bastoni chiude senza esitazioni: “Mentalmente sto bene, sono pronto a scendere in campo domani”.

Fonte: Sportmediaset.it

LASCIA UN COMMENTO