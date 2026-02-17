Edizione n° 5980

BALLON D'ESSAI

INTELLIGENCE RECLUTAMENTO // Intelligence italiana, al via il reclutamento: cercasi esperti di cyber, crittografia e antiterrorismo
17 Febbraio 2026 - ore  09:47

CALEMBOUR

SGARBI MANETTI // Vittorio Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio sul dipinto attribuito a Rutilio Manetti
17 Febbraio 2026 - ore  09:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Santa Maradona Football Club // Inter-Juve, stangata del giudice sportivo: inibiti Comolli e Chiellini, multa per l’ad bianconero. Nulla per Bastoni

COMOLLI CHIELLINI INIBITI Inter-Juve, stangata del giudice sportivo: inibiti Comolli e Chiellini, multa per l’ad bianconero. Nulla per Bastoni

Nel referto ufficiale, l’arbitro Federico La Penna ha riportato gli episodi avvenuti nel tunnel degli spogliatoi, segnalando il comportamento dei dirigenti juventini

Inter-Juve: rischio sanzioni dopo il caos nel tunnel di San Siro

Inter-Juve - Fonte Immagine: fanpage.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Febbraio 2026
Santa Maradona Football Club // Sport //

Torino – Non si spengono le polemiche dopo il derby d’Italia tra Inter e Juventus. A distanza di 24 ore dalla sfida di San Siro, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in merito a quanto accaduto durante l’intervallo del match, caratterizzato dalle vibranti proteste della dirigenza bianconera per un presunto errore arbitrale.

Nel referto ufficiale, l’arbitro Federico La Penna ha riportato gli episodi avvenuti nel tunnel degli spogliatoi, segnalando il comportamento dei dirigenti juventini. Sulla base di tale relazione, il giudice sportivo ha disposto l’inibizione fino al 31 marzo per Damien Comolli, amministratore delegato del club bianconero, che è stato anche sanzionato con un’ammenda.

Provvedimento meno pesante, ma comunque significativo, per Giorgio Chiellini: l’ex capitano e attuale dirigente della Juventus è stato inibito fino al 27 febbraio.

Confermata inoltre la squalifica di Pierre Kalulu, fermato per una giornata dopo la doppia ammonizione rimediata nel corso della gara.

Le decisioni contribuiscono ad alimentare le tensioni successive a una sfida già rovente sul campo, destinata a far discutere ancora nei prossimi giorni. Lo riporta ilbianconero.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO