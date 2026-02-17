Torino – Non si spengono le polemiche dopo il derby d’Italia tra Inter e Juventus. A distanza di 24 ore dalla sfida di San Siro, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in merito a quanto accaduto durante l’intervallo del match, caratterizzato dalle vibranti proteste della dirigenza bianconera per un presunto errore arbitrale.

Nel referto ufficiale, l’arbitro Federico La Penna ha riportato gli episodi avvenuti nel tunnel degli spogliatoi, segnalando il comportamento dei dirigenti juventini. Sulla base di tale relazione, il giudice sportivo ha disposto l’inibizione fino al 31 marzo per Damien Comolli, amministratore delegato del club bianconero, che è stato anche sanzionato con un’ammenda.

Provvedimento meno pesante, ma comunque significativo, per Giorgio Chiellini: l’ex capitano e attuale dirigente della Juventus è stato inibito fino al 27 febbraio.

Confermata inoltre la squalifica di Pierre Kalulu, fermato per una giornata dopo la doppia ammonizione rimediata nel corso della gara.

Le decisioni contribuiscono ad alimentare le tensioni successive a una sfida già rovente sul campo, destinata a far discutere ancora nei prossimi giorni. Lo riporta ilbianconero.it.