Vieste prepara l’edizione 2026 di “La Vieste en Rose”, la kermesse dedicata ai vini rosati pugliesi e nazionali che, nelle intenzioni dell’amministrazione, inaugurerà l’estate della città garganica. Con la determinazione dirigenziale del Settore Amministrativo n. 136 dell’11 febbraio 2026 (Registro generale n. 360) viene approvato l’avviso pubblico – con allegata istanza di partecipazione – per raccogliere proposte progettuali finalizzate all’attività di ufficio stampa e alla copertura mediatica dell’evento.

La manifestazione è stata autorizzata dalla Giunta comunale con delibera n. 18 del 3 febbraio 2026: un appuntamento tra allestimenti a tema, proposte enogastronomiche dei ristoratori, musica e arte, previsto nel Centro storico il 1° giugno 2026. Nello stesso atto di indirizzo sono state reperite le risorse finanziarie complessive, pari a 120.000 euro, iscritte sul capitolo 2654 del bilancio 2026.

Il Comune motiva la scelta dell’avviso pubblico con la necessità di garantire “massima visibilità e diffusione” a un evento ritenuto di rilevante interesse turistico, culturale ed enogastronomico. Da qui l’intenzione di acquisire più proposte e preventivi, favorendo la partecipazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.

Le proposte richieste – si legge nella determinazione – dovranno includere un piano dettagliato delle attività da svolgere, l’organizzazione e la gestione della conferenza stampa, oltre alla copertura mediatica dell’evento. In altre parole, non si tratta solo di “promozione” generica: l’amministrazione punta a un progetto strutturato, capace di accompagnare la comunicazione prima, durante e dopo la giornata del 1° giugno, con strumenti e azioni misurabili.

Il provvedimento dispone la pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti del dirigente”. È il passaggio che apre formalmente la procedura, consentendo agli operatori interessati di presentare la propria candidatura e una proposta coerente con gli obiettivi dell’ente.

“Vieste en Rose” si inserisce in una tendenza che molte città turistiche stanno consolidando: usare l’enogastronomia come leva di destagionalizzazione e di racconto identitario. Puntare sui rosati – prodotto simbolo della Puglia ma capace di attrarre anche cantine e pubblico nazionale – significa lavorare su un’immagine contemporanea e “social”, che unisce degustazione, musica e scenografie urbane. La scelta di investire sulla comunicazione, con un avviso dedicato all’ufficio stampa e alla copertura mediatica, indica la volontà di amplificare il raggio d’azione dell’evento oltre i confini locali, intercettando media e pubblico specializzato.

In concreto, un servizio di ufficio stampa per una manifestazione di questo tipo implica una narrazione coordinata: comunicati e cartelle stampa, gestione delle richieste dei giornalisti, organizzazione degli accrediti, contatti con redazioni locali e nazionali, fino al presidio durante l’evento e alla diffusione dei contenuti “a caldo”. La determinazione demanda alle proposte dei partecipanti le singole azioni, ma richiede che il piano sia dettagliato e quindi valutabile.

Il budget complessivo richiamato nell’atto – 120 mila euro – segnala che l’amministrazione considera “La Vieste en Rose” un appuntamento strategico per l’immagine della città. La collocazione al 1° giugno è significativa: un momento di “soglia” tra primavera e alta stagione, in cui la promozione può incidere sulla scelta delle vacanze e sulla programmazione dei weekend. Non a caso l’evento è pensato come inaugurazione dell’estate, tra degustazioni, musica e scenografie urbane.

L’avviso pubblico, una volta pubblicato integralmente con i relativi allegati, indicherà modalità e termini di presentazione delle candidature. La determinazione, intanto, certifica l’avvio del percorso e la scelta di puntare non solo sull’organizzazione della kermesse, ma anche su strumenti professionali per raccontarla e amplificarne la portata.

A cura di Michele Solatia.