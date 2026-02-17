Manfredonia abbraccia l’Ucraina: un ponte di solidarietà e istruzione che guarda al futuro

MANFREDONIA – In una giornata densa di significato istituzionale e profonda emozione, la città di Manfredonia ha ufficialmente aperto le sue braccia a una delegazione proveniente dall’Ucraina, trasformando il Palazzo di Città nel simbolo di un’amicizia che supera i confini e le ferite della guerra. L’incontro non è stato un semplice atto formale, ma dimostrazione di voler essere parte attiva del progetto “100×100 – Ponti dell’Istruzione”, un’iniziativa di ampio respiro promossa dal Congresso nazionale delle associazioni ucraine in Italia (Cnaui).

Un’accoglienza tra cultura e tradizione

Il cuore dell’iniziativa ha visto come protagonisti 43 alunni ucraini, giunti in riva al Golfo per una permanenza di dieci giorni, dal 13 al 23 febbraio. In un suggestivo intreccio tra solidarietà e folklore, i giovani ospiti hanno avuto l’opportunità di immergersi nell’allegria della 72^ edizione del Carnevale Sipontino, sfilando accanto ai carri allegorici e ai gruppi in maschera, ritrovando quel senso di festa e spensieratezza che il conflitto ha cercato di spegnere.

A Palazzo di Città, la delegazione è stata rappresentata da figure della società civile e delle istituzioni ucraine: Oksana Matviienko (Vicepresidente del Consiglio Comunale di Haisyn), Liudmyla Mendus (Dirigente del Liceo n. 7 di Haisyn) e Liudmyla Meniuk, figura simbolo della lotta per i diritti umani e Presidente dell’organizzazione delle madri dei soldati “Malva”. Presenti anche i vertici del Cnaui con la Vicepresidente Oksana Rohova e la coordinatrice Liubov Shynkarchuk, mentre in collegamento video il Console ucraino Maksym Kovalenko ha sottolineato l’importanza vitale di questi partenariati territoriali.

La scuola come officina di pace

Manfredonia si è confermata un tassello significativo di questa rete di cooperazione grazie al coinvolgimento entusiasta del suo comparto scolastico. L’Istituto comprensivo “Don Milani Uno + Maiorano” ha già consolidato un legame diretto con la scuola n. 7 di Haisyn attraverso videolezioni e scambi di esperienze. Anche l’I.C. “Ungaretti/Madre Teresa di Calcutta” e la scuola “G.T. Giordani” hanno aderito con vigore; quest’ultima ha recentemente celebrato una mattinata di festa incontrando online il liceo n. 12 di Vinnytsia.

In questi momenti, la musica e i sorrisi sono diventati un linguaggio universale capace di abbattere le barriere del conflitto: nonostante i blackout che colpiscono quotidianamente l’Ucraina, i bambini non hanno smesso di comunicare la loro resilienza e il desiderio di un domani pacifico. Un supporto logistico fondamentale è stato garantito dall’Istituto “Sacro Cuore”, che ha offerto ospitalità alla delegazione.

“Un’infanzia piena di luce”

Le parole cariche di gratitudine giunte dalla città di Haisyn e dalla direzione del Liceo n. 7 hanno toccato profondamente la comunità sipontina: “Per i nostri bambini questo viaggio è stato molto più di un semplice spostamento. È stata l’opportunità di sentire, almeno per un po’, calma, sicurezza e stabilità”. L’accoglienza di Manfredonia è stata descritta come una dimostrazione di “grandi cuori”, permettendo ai piccoli ospiti di percepire che l’infanzia può ancora essere fatta di luce e cure.

Verso nuovi orizzonti

Il progetto non intende fermarsi qui. Nella prospettiva di una “comunità educante” sempre più larga, sono già previsti nuovi collegamenti che coinvolgeranno il CPIA e gli istituti superiori della città. Si tratta di un movimento che nasce dal basso, fondato sulla concretezza di persone che scelgono di fare la propria parte per costruire un futuro in cui il dialogo prevalga sulla paura. Manfredonia e l’Ucraina sono oggi più vicine, unite da un ponte di istruzione che guarda con determinazione oltre l’orizzonte della guerra.