Home // Manfredonia // Manfredonia, allarme decoro e viabilità: Marasco: "Servono interventi immediati"

MANFREDONIA MARASCO Manfredonia, allarme decoro e viabilità: Marasco: “Servono interventi immediati”

Secondo Marasco, sarebbero numerose le segnalazioni ricevute dai cittadini negli ultimi mesi: “mancato ritiro dei rifiuti in alcune zone”

Manfredonia, allarme decoro e viabilità: Marasco: “Servono interventi immediati”

Il consigliere comunale Giuseppe Marasco

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

Manfredonia, interrogazione “al vetriolo” sul decoro urbano e sulla viabilità. Il consigliere comunale Giuseppe Marasco (capogruppo del Gruppo Misto) ha depositato in data 16 febbraio 2026 un’interrogazione rivolta al sindaco e alla giunta, indirizzata anche al Prefetto di Foggia, al presidente del Consiglio comunale, agli assessori competenti, al segretario comunale e ai consiglieri comunali (protocollo n. 10415). Al centro del documento, una richiesta di chiarimenti “sullo stato del Decoro Urbano e Ambiente” – con particolare riferimento a spazi verdi, pulizia strade e raccolta differenziata – e su “Viabilità e Mobilità”, con l’elenco delle principali criticità legate a manto stradale e rete viaria.

Secondo Marasco, sarebbero numerose le segnalazioni ricevute dai cittadini negli ultimi mesi: “mancato ritiro dei rifiuti in alcune zone” e presenza di rifiuti speciali, oltre a materiali edili abbandonati. A queste problematiche si aggiungerebbero, sempre stando a quanto riportato nell’interrogazione, condizioni non soddisfacenti di pulizia in diverse strade e nelle aree verdi, con la necessità di un “potenziamento del personale ASE” a supporto della raccolta differenziata.

Ampio spazio, nel testo, viene dedicato ai parchi gioco e agli spazi pubblici periferici. Il consigliere cita in particolare l’area giochi in zona Cimitero e altri punti “periferici” come Sacra Famiglia, descritti come in “condizioni di degrado”, con panchine e giochi rotti e illuminazione non funzionante. Un quadro che, secondo l’esponente del Gruppo Misto, richiederebbe interventi rapidi e visibili per restituire sicurezza e vivibilità, soprattutto alle famiglie.

Sul versante della mobilità, la lista delle criticità è lunga e dettagliata. Marasco segnala un tratto di via G. Di Vittorio “non asfaltato”, la presenza di “buche ovunque” e strisce pedonali “cancellate”, elementi che – sottolinea – incidono direttamente sulla sicurezza stradale. Nel documento viene inoltre evidenziata l’importanza della presenza di un vigile urbano in Piazza Marconi, indicata come presidio utile per la gestione del traffico e dell’ordine urbano in una delle aree centrali della città.

Tra i nodi strategici richiamati, figura anche la “costruzione urgente dell’HUB Terminal Bus”, insieme alla richiesta – definita reiterata negli anni – di allaccio di acqua e fogna con depuratore alla Zona Industriale D46 sulla SS.89. Marasco parla di una questione “chiesta una trentina di volte” in circa quindici anni e che, a suo dire, non avrebbe ancora trovato una soluzione concreta. Nel testo vengono citati anche i collegamenti e gli accessi tra Siponto Lido Stazione e l’ingresso del porto di Ponente, con la necessità di percorsi veicolari e pedonali “idonei”: un tema che, secondo il consigliere, tornerebbe ciclicamente nel dibattito pubblico senza tradursi in cantieri o risultati tangibili.

Non manca, infine, un passaggio sulle condizioni di alcune strade extraurbane e comunali: viene richiamata la strada comunale dopo il ponte Anas in località Bissanti e altre vie adiacenti descritte come “attualmente non percorribili”, con “gravissime situazioni” per automobilisti, residenti e attività economiche. “I problemi ci sono parecchi – scrive in sostanza Marasco – almeno incominciamo a risolvere alcuni”.

Nella parte conclusiva, l’interrogazione richiama il principio che il miglioramento della qualità della vita debba essere un obiettivo primario dell’amministrazione locale e sollecita interventi tempestivi per garantire decoro urbano, tutela ambientale e una mobilità “sicura e moderna”. Le domande rivolte a sindaco e giunta puntano a capire se l’amministrazione sia a conoscenza della situazione e quali “azioni immediate” intenda adottare; perché i lavori di manutenzione stradale “in tutta la città e case sparse” non sarebbero stati completati nei tempi previsti; quali progetti concreti siano previsti nel prossimo bilancio per la riqualificazione; e se si voglia attivare un tavolo di confronto con residenti e commercianti per monitorare l’efficacia dei servizi.

Marasco chiede una risposta orale in Consiglio comunale e successivamente anche scritta, motivando la richiesta con toni polemici: la risposta scritta, secondo lui, servirebbe a evitare ripensamenti rispetto a quanto dichiarato in aula. Ora l’attenzione si sposta sull’eventuale calendarizzazione dell’interrogazione e sulle risposte dell’amministrazione, chiamata a chiarire tempi, risorse e priorità per affrontare le criticità elencate.

3 commenti su "Manfredonia, allarme decoro e viabilità: Marasco: “Servono interventi immediati”"

  1. “Capogruppo del gruppo misto”… Misto di che? D cecorie d cambagn o d ciambott ? Vattinn, va, arretirete. E lass lu post a codd ca se to

  2. Hai ragione Peppino. Ad esempio dietro il distributore in disuso in lungomare Nazario sauro sono state realizzate fioriere in cemento e legno che occupano il marciapiede. Tu ne sai niente Peppino? Puoi fare tu segnalazione per rimuovere quello scempio?

LASCIA UN COMMENTO