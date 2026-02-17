Edizione n° 5980

Home // Cronaca // Manfredonia, crollano mattonelle da un palazzo in via Antiche delle Mura: ferita una donna (foto video)

"FERITA DONNA" Manfredonia, crollano mattonelle da un palazzo in via Antiche delle Mura: ferita una donna (foto video)

Intervento del 118 e della Polizia Locale. Danni anche ad alcune auto in sosta

Manfredonia, crollano mattonelle da un palazzo in via Antiche delle Mura: ferita una donna (foto video)

Manfredonia, crollano mattonelle da un palazzo in via Antiche delle Mura: ferita una donna (foto video) SQ

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
17 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Momenti di paura questa mattina a Manfredonia, in via delle Antiche Mura, dove alcune mattonelle si sono improvvisamente staccate dalla facciata di un palazzo, precipitando in strada e colpendo una donna che stava transitando nella zona.

La signora è stata raggiunta dai detriti e ha riportato una ferita lacero-contusa alla gamba sinistra. Immediato l’intervento degli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di procedere con gli accertamenti sanitari del caso. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.

La caduta dei materiali ha provocato anche danni ad alcune autovetture parcheggiate lungo la via. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto a delimitare l’area interessata per motivi di sicurezza e ad avviare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.

Non si esclude che il distacco possa essere legato al deterioramento della facciata dell’edificio. Saranno ora effettuate ulteriori verifiche tecniche per accertare eventuali responsabilità e prevenire nuovi rischi per la pubblica incolumità.

1 commenti su "Manfredonia, crollano mattonelle da un palazzo in via Antiche delle Mura: ferita una donna (foto video)"

  1. Immaginate tutte le opere abusive che ci sono ai comparti e per tutta la città, guardate i terrazzi… la città abusiva

