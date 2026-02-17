Manfredonia, liquidato il servizio di sistemazione della Cymodocea all’Ultima Spiaggia

Il Comune di Manfredonia ha disposto la liquidazione del servizio di sistemazione della Cymodocea nel tratto adiacente all’Ultima Spiaggia. Con determinazione dirigenziale n. 360 del 12 febbraio 2026, il Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile ha autorizzato il pagamento dell’intervento affidato nei mesi scorsi.

L’importo complessivo liquidato ammonta a 13.420 euro, di cui 11.000 euro per imponibile e 2.420 euro per IVA al 22%

Il servizio era stato affidato a un operatore economico con sede a Manfredonia, e risulta regolarmente eseguito, come attestato dagli uffici comunali. La spesa trova copertura sul capitolo 4811 dell’esercizio finanziario 2026. L’intervento rientra nelle attività di gestione e tutela del litorale, in particolare per quanto riguarda la presenza della Cymodocea, pianta marina che spesso si accumula lungo la battigia. La sistemazione del materiale vegetale rappresenta un’operazione delicata, volta a garantire equilibrio ambientale e fruibilità della spiaggia.

Il provvedimento è stato firmato dal dirigente del settore, ingegner Lucio Barbaro, e pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune.

A cura di Michele Solatia.