Manfredonia, Ugo Galli: "Il 19 febbraio incontro pubblico per il Sì"

In vista del referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo, il consigliere comunale Ugo Galli interviene per annunciare un incontro pubblico dedicato alle ragioni del Sì.

L’appuntamento è fissato per giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 18.30, presso la Sala delle Vetrate al primo piano di Palazzo San Domenico, sede comunale. L’iniziativa, come sottolinea Galli, rappresenta «un’occasione di confronto qualificato e approfondito su una riforma di grande rilevanza per il Paese».

A illustrare i contenuti della riforma saranno due autorevoli giuristi. Interverrà Alfonso D’Avino, Procuratore capo del Tribunale di Parma, magistrato con oltre quarant’anni di esperienza nella giurisdizione, maturata in particolare presso la Procura di Napoli, dove si è occupato anche di reati legati alla criminalità organizzata di stampo camorristico.

Accanto a lui sarà presente Giulio Treggiari, noto avvocato penalista e figura di primo piano del foro dauno, apprezzato per le sue riconosciute competenze professionali.

«Si tratta di due personalità di assoluto rilievo – evidenzia il consigliere comunale Ugo Galli – che sapranno chiarire con competenza e rigore giuridico la validità della riforma costituzionale».

La partecipazione all’incontro è libera e aperta a tutti i cittadini, con l’invito, rivolto dall’esponente comunale, a prendere parte numerosi a un momento di approfondimento e dialogo su un passaggio istituzionale di particolare importanza.

Lo riporta su Facebook, Ugo Galli.