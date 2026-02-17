Giornata dinamica e tipicamente invernale quella di stamani in Puglia. Dalle 8.30 del mattino fino alla mezzanotte il quadro meteorologico sarà caratterizzato soprattutto dal vento sostenuto e da una nuvolosità irregolare, con qualche episodio di pioggia più probabile sul settore settentrionale della regione e sull’area del Gargano.

La mattinata si aprirà con cieli in prevalenza molto nuvolosi tra Foggiano, Bat e Barese. Non si escludono rovesci intermittenti, generalmente brevi ma localmente anche di moderata intensità, specie tra l’Adriatico settentrionale e le zone interne. Le temperature alle 8.30 si manterranno comprese tra gli 8 e i 10 gradi lungo la costa, con valori leggermente più bassi nelle aree interne della Capitanata e sulle Murge.

Nel corso delle ore centrali della giornata i termometri saliranno gradualmente fino a raggiungere i 14-16 gradi lungo le fasce costiere, mentre nell’entroterra si resterà uno o due gradi al di sotto. A incidere sulla percezione del freddo sarà soprattutto il vento: correnti nord-occidentali in progressivo rinforzo soffieranno per gran parte della giornata, con raffiche più intense lungo la costa adriatica e sul promontorio del Gargano.

Proprio sul Gargano si concentrerà la fase più movimentata della giornata. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio il cielo resterà coperto o molto nuvoloso, con possibili piovaschi tra Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Vieste. Il mare Adriatico si presenterà mosso o molto mosso, con condizioni che potrebbero creare disagi alla piccola navigazione e alle attività marittime. La ventilazione sostenuta contribuirà a rendere l’aria più pungente, nonostante temperature in linea con il periodo.

Sul resto della regione, dal Tarantino al Salento, il tempo risulterà più variabile che perturbato. Le schiarite si alterneranno ad annuvolamenti compatti, ma con fenomeni meno frequenti rispetto al nord della Puglia. Anche qui il vento sarà il protagonista, specie lungo le coste esposte, dove le raffiche potranno risultare decise nelle ore pomeridiane.

Dal primo pomeriggio e fino alle 18 è attesa una graduale attenuazione delle precipitazioni su gran parte del territorio regionale. Il cielo resterà irregolarmente nuvoloso, ma con spazi soleggiati via via più ampi, soprattutto tra il Barese meridionale e il Salento. Le temperature massime si manterranno stabili, senza variazioni significative rispetto alle ore centrali.

In serata la tendenza sarà verso un miglioramento più evidente. Dopo il tramonto la nuvolosità tenderà a diradarsi ulteriormente, lasciando spazio a schiarite diffuse. Qualche addensamento potrà persistere sul Foggiano e sul Gargano, ma senza fenomeni di rilievo. Il vento, pur rimanendo moderato lungo l’Adriatico, perderà gradualmente intensità nel corso delle ore notturne.

Entro la mezzanotte le temperature torneranno a scendere attestandosi attorno ai 9-11 gradi sulle coste e tra i 6 e gli 8 gradi nelle aree interne. Una giornata, dunque, contraddistinta più dalla ventilazione sostenuta che dal freddo intenso, con un’alternanza di nubi e schiarite e una fase più instabile concentrata nella prima parte del giorno, soprattutto tra Gargano e Puglia settentrionale.

A cura di Michele Solatia.