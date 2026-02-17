La Giunta comunale di Monte Sant’Angelo ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2026-2028, aprendo la fase che porterà il documento contabile al vaglio dell’organo consiliare. La delibera è la n. 29 del 10 febbraio 2026. Il provvedimento arriva nel quadro del differimento dei termini per l’approvazione del bilancio: il decreto del Ministero dell’Interno richiamato nell’atto sposta la scadenza al 28 febbraio 2026 e autorizza l’esercizio provvisorio fino alla stessa data.

Nel testo la Giunta dà atto degli equilibri del triennio e dei principali aggregati. Per il 2026, ad esempio, le entrate correnti (Titoli 1-2-3) sono indicate in 12.451.155,81 euro, mentre le spese correnti in 13.605.160,25 euro; viene evidenziato anche l’utilizzo del risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso prestiti pari a 1.073.123,35 euro.

Con l’approvazione dello schema, la Giunta dispone poi i passaggi successivi: trasmissione all’Organo di revisione per il parere e presentazione al Consiglio comunale per l’approvazione, allegando la documentazione prevista dalla normativa. Il provvedimento viene inoltre dichiarato immediatamente eseguibile.

A cura di Michele Solatia.