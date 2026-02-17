Edizione n° 5979

Home // Gargano // MSA. Demanio civico e fida pascolo: canoni 2026 e nuove regole per l’avviso pubblico

DEMANIO CIVICO MSA. Demanio civico e fida pascolo: canoni 2026 e nuove regole per l’avviso pubblico

La Giunta comunale di Monte Sant’Angelo interviene sulla concessione dei terreni demaniali in fida pascolo per l’anno 2026

MSA. Demanio civico e fida pascolo: canoni 2026 e nuove regole per l’avviso pubblico

Transumanza - Fonte Immagine: foggia.corriere.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

La Giunta comunale di Monte Sant’Angelo interviene sulla concessione dei terreni demaniali in fida pascolo per l’anno 2026, adottando determinazioni su canoni e indirizzi per l’avviso pubblico. La delibera è la n. 36 dell’11 febbraio 2026.

Nel documento si ricorda la dimensione del patrimonio silvo-pastorale comunale: circa 5.700 ettari, con pascoli e aree boscate, considerati “di vitale importanza” per numerose aziende zootecniche, soprattutto nelle aree interne. L’atto inquadra anche la cornice normativa: regolamento regionale sulla gestione del pascolo e il regolamento comunale adottato nel 2017, con aggiornamenti annuali del canone deliberati dalla Giunta.

Viene inoltre esplicitata l’esigenza di procedere in tempi rapidi per consentire agli interessati gli adempimenti connessi alla conduzione dei terreni.

Tra gli elementi più concreti, la delibera riporta una griglia di canoni mensili per specie: ad esempio bovini >2 anni 3,06 €/mese, ovini e caprini 0,73 €/mese, equidi >6 mesi 3,06 €/mese, suini 0,73 €/mese.

Non solo tariffe: la Giunta detta anche indicazioni per l’avviso pubblico, chiedendo requisiti e autocertificazioni dettagliate (dati azienda, qualifica imprenditoriale, numero capi in UBA, identificazione animali, certificazioni sanitarie e ulteriori condizioni).

A cura di Michele Solatia.

LASCIA UN COMMENTO