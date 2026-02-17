Edizione n° 5980

BALLON D'ESSAI

INTELLIGENCE RECLUTAMENTO // Intelligence italiana, al via il reclutamento: cercasi esperti di cyber, crittografia e antiterrorismo
17 Febbraio 2026 - ore  09:47

CALEMBOUR

SGARBI MANETTI // Vittorio Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio sul dipinto attribuito a Rutilio Manetti
17 Febbraio 2026 - ore  09:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Omicidio Carol Maltesi, annullato di nuovo l’ergastolo a Davide Fontana

CAROL MALTESI Omicidio Carol Maltesi, annullato di nuovo l’ergastolo a Davide Fontana

Non riconosciuta l’aggravante della premeditazione. Nuovo processo d’appello a Milano

Omicidio Carol Maltesi, la Cassazione annulla di nuovo l’ergastolo a Davide Fontana

Fonte: ilgiorno

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Febbraio 2026
Prima pagina //

La Corte di Cassazione ha annullato per la seconda volta la condanna all’ergastolo nei confronti di Davide Fontana, il bancario e food blogger 46enne che l’11 gennaio 2022 uccise a Rescaldina la 26enne Carol Maltesi. I giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso della difesa, eliminando l’aggravante della premeditazione e disponendo un nuovo giudizio d’appello.

Il dispositivo, emesso il 10 febbraio, è in attesa delle motivazioni, che saranno depositate entro 30 giorni (termine non perentorio). Successivamente sarà fissato un nuovo processo davanti alla prima sezione della Corte d’assise d’appello di Milano, con una diversa composizione di giudici togati e popolari.

Secondo quanto accertato nei precedenti gradi di giudizio, Fontana uccise Maltesi con 13 martellate e una coltellata mentre la giovane era legata, imbavagliata con del nastro adesivo e incappucciata. I due stavano girando un video hard, che l’uomo avrebbe commissionato alla vittima attraverso un falso profilo social con l’intenzione di venderlo su OnlyFans.

Il giorno successivo all’omicidio, Fontana acquistò un’accetta e un seghetto e fece a pezzi il corpo della 26enne, dividendolo in 23 parti. Tentò anche di eliminare i lembi di pelle con i tatuaggi, elementi che si sarebbero poi rivelati decisivi per l’identificazione. Nelle settimane successive provò a bruciare i resti, che aveva conservato in un freezer comprato online, chiusi in cinque sacchi neri. Infine li abbandonò in un dirupo a Paline di Borno, nel Bresciano.

Il cadavere fu ritrovato il 29 marzo 2022.

In primo grado, il 12 giugno 2023, la Corte d’assise di Busto Arsizio aveva condannato Fontana a 30 anni di reclusione per omicidio, soppressione e occultamento di cadavere. I giudici avevano escluso le aggravanti più pesanti, ritenendo assente una “significativa organizzazione dell’omicidio” e sottolineando la mancanza di un alibi precostituito e la gestione “confusionale” del corpo nei due mesi successivi al delitto.

La Corte d’assise d’appello di Milano aveva poi riformato la sentenza, riconoscendo l’aggravante della premeditazione e condannando Fontana all’ergastolo. Decisione annullata una prima volta dalla Cassazione e nuovamente riformata in appello, fino al secondo annullamento disposto ora dalla Suprema Corte.

Sarà dunque un nuovo processo a stabilire se sussistano o meno gli elementi per riconoscere la premeditazione e confermare la pena del carcere a vita.

Fonte: Tgcom24

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO