La Corte di Cassazione ha annullato per la seconda volta la condanna all’ergastolo nei confronti di Davide Fontana, il bancario e food blogger 46enne che l’11 gennaio 2022 uccise a Rescaldina la 26enne Carol Maltesi. I giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso della difesa, eliminando l’aggravante della premeditazione e disponendo un nuovo giudizio d’appello.

Il dispositivo, emesso il 10 febbraio, è in attesa delle motivazioni, che saranno depositate entro 30 giorni (termine non perentorio). Successivamente sarà fissato un nuovo processo davanti alla prima sezione della Corte d’assise d’appello di Milano, con una diversa composizione di giudici togati e popolari.

Secondo quanto accertato nei precedenti gradi di giudizio, Fontana uccise Maltesi con 13 martellate e una coltellata mentre la giovane era legata, imbavagliata con del nastro adesivo e incappucciata. I due stavano girando un video hard, che l’uomo avrebbe commissionato alla vittima attraverso un falso profilo social con l’intenzione di venderlo su OnlyFans.

Il giorno successivo all’omicidio, Fontana acquistò un’accetta e un seghetto e fece a pezzi il corpo della 26enne, dividendolo in 23 parti. Tentò anche di eliminare i lembi di pelle con i tatuaggi, elementi che si sarebbero poi rivelati decisivi per l’identificazione. Nelle settimane successive provò a bruciare i resti, che aveva conservato in un freezer comprato online, chiusi in cinque sacchi neri. Infine li abbandonò in un dirupo a Paline di Borno, nel Bresciano.

Il cadavere fu ritrovato il 29 marzo 2022.

In primo grado, il 12 giugno 2023, la Corte d’assise di Busto Arsizio aveva condannato Fontana a 30 anni di reclusione per omicidio, soppressione e occultamento di cadavere. I giudici avevano escluso le aggravanti più pesanti, ritenendo assente una “significativa organizzazione dell’omicidio” e sottolineando la mancanza di un alibi precostituito e la gestione “confusionale” del corpo nei due mesi successivi al delitto.

La Corte d’assise d’appello di Milano aveva poi riformato la sentenza, riconoscendo l’aggravante della premeditazione e condannando Fontana all’ergastolo. Decisione annullata una prima volta dalla Cassazione e nuovamente riformata in appello, fino al secondo annullamento disposto ora dalla Suprema Corte.

Sarà dunque un nuovo processo a stabilire se sussistano o meno gli elementi per riconoscere la premeditazione e confermare la pena del carcere a vita.

Fonte: Tgcom24