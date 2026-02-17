FOGGIA – La riqualificazione della palestra della scuola “G. Garibaldi”, intervento PNRR (Missione 4, Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”), entra in una nuova fase amministrativa: il Comune ha approvato una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, con un incremento del contratto pari al 7,30%.

Il dato economico è nero su bianco: il valore aggiornato del contratto passa a 274.549,77 euro oltre IVA (10%), composto dall’importo originario (255.872,84 euro) e dall’incremento legato alla perizia (18.676,93 euro). La variazione – viene esplicitato nel provvedimento – “comporta un incremento percentuale del 7,30%”.

La variante nasce da esigenze emerse durante l’esecuzione delle lavorazioni e, secondo gli atti, punta a un pacchetto di miglioramenti: efficientamento energetico, maggiore resistenza del cappotto agli urti, incremento della resistenza al fuoco della copertura, e potenziamento del sistema di protezione contro le scariche elettriche. Un elenco che, in sostanza, rilegge la palestra non solo come spazio sportivo, ma come edificio da aggiornare su standard prestazionali e di sicurezza.

Sul piano dei tempi, però, l’elemento più rilevante è l’allungamento della consegna: nell’atto di sottomissione viene accordata una proroga di 150 giorni sul termine contrattuale di ultimazione dei lavori. La scelta fotografa una dinamica ormai ricorrente nei cantieri pubblici finanziati con fondi straordinari: spinta ad accelerare e, parallelamente, necessità di correggere in corsa scelte tecniche o condizioni di cantiere non completamente prevedibili.

Nel provvedimento emerge anche una frizione con l’operatore economico. La documentazione richiama un “motivato dissenso” e riserve apposte dall’impresa rispetto alla perizia di variante, con una comunicazione PEC del 23 gennaio 2026. Ma – è l’annotazione decisiva – alla data della determinazione “non risultano esplicitati i motivi” e, decorso il termine di 15 giorni senza chiarimenti, l’amministrazione “accerta il mancato interesse della ditta alla prosecuzione di dette domande”.

In altre parole, la variante viene approvata e finanziata (con sub-impegno dell’incremento contrattuale e copertura nel quadro tecnico economico) mentre sullo sfondo resta l’episodio di un dissenso formalizzato ma non argomentato nei tempi richiesti. Un passaggio che, per prassi, può incidere sul clima di cantiere e sulla gestione delle responsabilità tecniche, anche quando si chiude sul piano amministrativo.

Il cantiere della “Garibaldi” diventa così un caso di scuola: la variante come strumento per migliorare l’opera e garantire requisiti tecnici, ma anche come snodo in cui tempi, costi e rapporti tra stazione appaltante e impresa devono restare dentro binari procedurali rigorosi, soprattutto quando la cornice è quella del PNRR e delle scadenze di rendicontazione.

A cura di Giovanna Tambo.