Prosegue il percorso di digitalizzazione del Comune di Manfredonia nell’ambito del PNRR. Con determinazione dirigenziale n. 355 del 12 febbraio 2026, il Settore CED ha disposto la liquidazione di 64.562,40 euro per gli interventi di miglioramento del sito istituzionale e l’avviamento di servizi digitali per i cittadini.

L’intervento rientra nella Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” della Missione 1 Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I lavori sono stati affidati alla società ISWEB S.p.A. per un importo di 52.920 euro oltre IVA, per un totale di 64.562,40 euro.

La liquidazione avviene a seguito della regolare esecuzione degli interventi e dell’emissione della relativa fattura.

Il progetto, come previsto dalla normativa, è stato asseverato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che ha comunicato l’erogazione del finanziamento con nota del 22 gennaio 2026. L’aggiornamento del sito segue il modello nazionale dei siti comunali e punta a migliorare accessibilità, trasparenza e facilità di utilizzo dei servizi online da parte dei cittadini.

Il provvedimento è stato firmato dal dirigente del Settore CED, dottor Matteo Ognissanti, e pubblicato all’Albo Pretorio.