Processo “Nettuno”, assolti in Appello Bitondi e Panessa. Prosegue il dibattimento a Foggia per gli altri imputati

Manfredonia / Bari – 17 febbraio 2026. Con provvedimento odierno, la seconda sezione penale della Corte d’Appello di Bari ha assolto Luca Bitondi, nato a San Giovanni Rotondo l’11.03.1978, e Tommaso Antonio Panessa, nato a Gioia del Colle il 19.04.1981, già in servizio presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia, nell’ambito del noto processo “Nettuno”, relativo alla presunta vicenda dei cosiddetti “bollini blu”.

Bitondi è stato difeso dall’avv. Matteo Murgo, Panessa dall’avv Tolentino Maurizio.

La decisione riguarda due imputati che avevano scelto di essere giudicati con rito abbreviato: oltre a Bitondi, anche Panessa aveva optato per il rito alternativo. Per gli altri imputati, invece, il procedimento prosegue dinanzi al Tribunale di Foggia, in composizione collegiale.

Il procedimento in corso a Foggia

Come già pubblicato, sono 22 gli imputati attualmente a processo presso il Tribunale di Foggia, collegio presieduto dal dr. Mario Talani, nell’ambito del procedimento penale scaturito dall’operazione “Nettuno”, che nel dicembre 2019 portò all’esecuzione di 4 misure cautelari (2 arresti domiciliari e 2 sospensioni dai pubblici uffici). Nel corso dell’udienza del 30 novembre 2023 erano state formulate le richieste istruttorie sia dalla Procura sia dalle difese, con il conferimento dell’incarico a un perito per la trascrizione di centinaia di conversazioni intercettate, telefoniche e ambientali. In quella stessa fase il Collegio aveva rigettato le eccezioni sollevate dalle difese in merito alla nullità dei decreti autorizzativi relativi ai tabulati telefonici e alle intercettazioni ambientali.

Complessivamente, all’origine dell’inchiesta vi erano 23 indagati, tra militari e civili. Le contestazioni riguardavano, tra l’altro, ipotesi di falso ideologico, peculato, abuso d’ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio e simulazione di reato.

Secondo l’impostazione accusatoria, alcuni controlli su unità da diporto – con rilascio dei cosiddetti “bollini blu” attestanti la regolarità della documentazione e delle dotazioni di sicurezza – sarebbero stati in realtà fittizi, così come presunti sequestri di reti, definiti dagli inquirenti, all’epoca, “completamente falsi”.

Il procedimento si era inizialmente concluso il 22 marzo 2021 con una condanna dopo patteggiamento, tre assoluzioni a seguito di rito abbreviato e 19 proscioglimenti con sentenza di non luogo a procedere, per inutilizzabilità degli atti d’indagine. Il Gup del Tribunale di Foggia aveva infatti ritenuto insussistente la qualifica di polizia giudiziaria in capo agli ufficiali che avevano svolto le attività investigative, appartenenti al Nucleo speciale d’intervento della Capitaneria di Porto di Roma.

Successivamente, la Corte di Cassazione (sentenza del 28 ottobre 2022) aveva annullato la decisione disponendo il rinvio al Tribunale di Foggia per un nuovo giudizio. Nel febbraio 2023 la Corte d’Appello di Bari aveva accolto l’impugnazione della Procura, disponendo il rinvio a giudizio degli originari imputati (ad eccezione di chi aveva già definito la propria posizione con patteggiamento).

In questo contesto si inserisce la decisione odierna della Corte d’Appello di Bari, che ha assolto Bitondi e Panessa, imputati che avevano optato per il rito abbreviato. Resta ora da conoscere le motivazioni della sentenza. Per gli altri imputati, che hanno optato per il rito ordinario, il dibattimento prosegue a Foggia.