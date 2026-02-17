Edizione n° 5980

BALLON D'ESSAI

INTELLIGENCE RECLUTAMENTO // Intelligence italiana, al via il reclutamento: cercasi esperti di cyber, crittografia e antiterrorismo
17 Febbraio 2026 - ore  09:47

CALEMBOUR

SGARBI MANETTI // Vittorio Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio sul dipinto attribuito a Rutilio Manetti
17 Febbraio 2026 - ore  09:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // PUG e sviluppo urbano, ANCE e Commissione Territorio: “Serve una visione per una Foggia più attrattiva”

FOGGIA PUG PUG e sviluppo urbano, ANCE e Commissione Territorio: “Serve una visione per una Foggia più attrattiva”

Tra gli obiettivi indicati: riduzione del consumo di suolo, rigenerazione urbana, riqualificazione dei quartieri settecenteschi

PUG e sviluppo urbano, ANCE e Commissione Territorio: “Serve una visione per una Foggia più attrattiva”

PUG e sviluppo urbano, ANCE e Commissione Territorio: “Serve una visione per una Foggia più attrattiva”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Febbraio 2026
Foggia // Note di Brasini //

Un confronto sul futuro urbanistico della città con al centro il Piano Urbanistico Generale. È quanto emerso dall’incontro congiunto tra la Commissione Urbanistica ANCE Foggia, la Commissione Territorio e la Commissione Consiliare Ambiente e Territorio del Comune. Il tema principale è stato il PUG, considerato strumento strategico per lo sviluppo della città. Durante il confronto è stata ribadita la necessità di infrastrutture integrate e sostenibili, capaci di collegare poli strategici come la seconda stazione ferroviaria, l’aeroporto e il polo ospedaliero.

Tra gli obiettivi indicati: riduzione del consumo di suolo, rigenerazione urbana, riqualificazione dei quartieri settecenteschi e una visione che superi la semplice realizzazione di nuove costruzioni. «Il PUG deve andare oltre la semplice realizzazione di palazzi», è stato sottolineato durante l’incontroSpazio anche alla valorizzazione del quartiere Ferrovia, ipotizzato come futura cittadella universitaria, e alla riqualificazione dell’area della S.S.16 con l’inserimento di nuove strutture commerciali per migliorare accessibilità e coesione sociale ed economica. Dal tavolo è emersa la richiesta di uno sforzo unitario, al di là delle appartenenze politiche, per portare il piano in Consiglio comunale e completare un percorso ritenuto urgente per la città.

In chiusura, il delegato all’Urbanistica di ANCE Foggia Paolo Lops ha evidenziato: «Il PUG non significa solo palazzi ma attività produttive e commerciali, che portano lavoro».

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO