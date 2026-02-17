PUG e sviluppo urbano, ANCE e Commissione Territorio: “Serve una visione per una Foggia più attrattiva”

Un confronto sul futuro urbanistico della città con al centro il Piano Urbanistico Generale. È quanto emerso dall’incontro congiunto tra la Commissione Urbanistica ANCE Foggia, la Commissione Territorio e la Commissione Consiliare Ambiente e Territorio del Comune. Il tema principale è stato il PUG, considerato strumento strategico per lo sviluppo della città. Durante il confronto è stata ribadita la necessità di infrastrutture integrate e sostenibili, capaci di collegare poli strategici come la seconda stazione ferroviaria, l’aeroporto e il polo ospedaliero.

Tra gli obiettivi indicati: riduzione del consumo di suolo, rigenerazione urbana, riqualificazione dei quartieri settecenteschi e una visione che superi la semplice realizzazione di nuove costruzioni. «Il PUG deve andare oltre la semplice realizzazione di palazzi», è stato sottolineato durante l’incontro. Spazio anche alla valorizzazione del quartiere Ferrovia, ipotizzato come futura cittadella universitaria, e alla riqualificazione dell’area della S.S.16 con l’inserimento di nuove strutture commerciali per migliorare accessibilità e coesione sociale ed economica. Dal tavolo è emersa la richiesta di uno sforzo unitario, al di là delle appartenenze politiche, per portare il piano in Consiglio comunale e completare un percorso ritenuto urgente per la città.

In chiusura, il delegato all’Urbanistica di ANCE Foggia Paolo Lops ha evidenziato: «Il PUG non significa solo palazzi ma attività produttive e commerciali, che portano lavoro».