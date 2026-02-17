Edizione n° 5980

BALLON D'ESSAI

INTELLIGENCE RECLUTAMENTO // Intelligence italiana, al via il reclutamento: cercasi esperti di cyber, crittografia e antiterrorismo
17 Febbraio 2026 - ore  09:47

CALEMBOUR

SGARBI MANETTI // Vittorio Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio sul dipinto attribuito a Rutilio Manetti
17 Febbraio 2026 - ore  09:42

Referendum sulla Giustizia, a San Severo un confronto civile per un voto consapevole

Referendum sulla Giustizia, a San Severo un confronto civile per un voto consapevole

Ampia partecipazione e sala gremita alla Palazzina Liberty di San Severo per il convegno promosso dall'Associazione Culturale Enrico Berlinguer

Referendum sulla Giustizia, a San Severo un confronto civile per un voto consapevole

Referendum sulla Giustizia a San Severo un confronto civile

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Febbraio 2026
Politica // San Severo //

Ampia partecipazione e sala gremita alla Palazzina Liberty di San Severo per il convegno promosso dall’Associazione Culturale Enrico Berlinguer, dedicato al dibattito sulle ragioni del “Sì” e del “No” in vista del referendum sulla Giustizia. L’iniziativa, dal titolo “Perché No Perché Sì, confronto per un voto consapevole”, si è svolta giovedì 12 gennaio e ha rappresentato un esempio di dialogo pacato e costruttivo su un tema di grande rilevanza istituzionale.

A moderare l’incontro è stata la giornalista Elisabetta Ciavarella, mentre il coordinamento dei lavori è stato affidato a Franco Persiano, presidente dell’associazione promotrice. Numerosi e qualificati i relatori intervenuti, tra cui l’avvocato Gianni Di Cagno, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura; la professoressa Daniela Curtotti, ordinaria di Diritto Processuale Penale e prorettrice dell’Università di Foggia, in rappresentanza del Comitato per il No; l’avvocato Luigi Iorio per il Comitato Sì di Foggia; e l’avvocato Alfredo Ciavarella, presidente dell’Unione Avvocati di San Severo.

Nel corso del dibattito sono emerse posizioni differenti, ma sempre espresse nel rispetto reciproco, con l’obiettivo comune di fornire ai cittadini strumenti utili per comprendere il contenuto della riforma e maturare una scelta consapevole. Il confronto ha dimostrato che anche su questioni complesse e divisive è possibile dialogare in modo civile e costruttivo, riconoscendo la legittimità delle opinioni altrui.

Referendum sulla Giustizia a San Severo un confronto civile

Soddisfazione è stata espressa da Franco Persiano, che ha sottolineato come l’iniziativa abbia contribuito a rafforzare la cultura del confronto democratico. “Qualunque sia la scelta tra il Sì e il No, occorre informarsi e andare a votare”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza della partecipazione attiva alla vita democratica.

Dall’incontro è emerso un appello trasversale alla cittadinanza: recarsi alle urne il 22 e 23 marzo, indipendentemente dalla posizione assunta rispetto al quesito referendario. Un invito motivato anche dalla preoccupazione per la scarsa affluenza registrata nelle ultime consultazioni regionali, sia a San Severo sia nell’intera provincia.

L’evento si è così configurato non solo come un momento di approfondimento giuridico e politico, ma anche come un’occasione per rilanciare il valore della partecipazione e della consapevolezza civica in un territorio che vanta una solida tradizione democratica.

LASCIA UN COMMENTO