Sanità, Salutequità: “Liste d’attesa e intramoenia, dell’organismo di verifica non c’è traccia”

Tornano sotto i riflettori le liste d’attesa e l’attività libero-professionale intramuraria. A riaccendere il dibattito sono i dati diffusi dai Nas nel 2025 sugli illeciti legati alle prestazioni sanitarie, che secondo Salutequità impongono un salto di qualità nei controlli.

«Il nodo non è solo repressivo, ma strutturale: serve un sistema di verifica continuo, efficace e realmente operativo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni e delle aziende sanitarie», afferma Tonino Aceti, presidente dell’associazione. Oggi, osserva, il nuovo Sistema di garanzia dei Lea – principale strumento di valutazione delle performance regionali – prevede un solo indicatore “core” dedicato alle liste d’attesa, ritenuto insufficiente rispetto alla complessità del fenomeno.

L’organismo di verifica: previsto ma invisibile

Al centro delle criticità segnalate da Salutequità c’è l’organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, istituito presso il ministero della Salute dal Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 (convertito nella Legge 29 luglio 2024, n. 107).

L’organismo, ricorda Aceti, ha compiti rilevanti: verificare l’attuazione delle norme sulle liste d’attesa, accedere alle agende di prenotazione per individuare eventuali criticità e, in caso di ripetute inadempienze regionali, esercitare poteri sostitutivi.

«La legge ne ha definito struttura, personale e finanziamenti dedicati – sottolinea – ma sul piano sostanziale non si hanno informazioni chiare sulla sua effettiva operatività».

Solo nell’agosto 2025 è stato emanato il Dpcm che disciplina modalità e procedure per l’esercizio dei poteri sostitutivi, con un ritardo di circa dieci mesi rispetto ai termini previsti. Inoltre, tra la segnalazione di un’inadempienza e l’eventuale intervento sostitutivo possono trascorrere fino a quattro mesi: tempi che, secondo Salutequità, difficilmente si conciliano con l’urgenza di molte prestazioni sanitarie.

Un ulteriore punto critico riguarda la trasparenza. L’organismo dovrebbe redigere entro il 10 gennaio di ogni anno una relazione sulle azioni intraprese in sostituzione delle amministrazioni inadempienti. «Ad oggi – evidenzia Aceti – non risultano documenti pubblicati».

Anche la piattaforma nazionale attivata sul tema non garantirebbe un livello adeguato di accessibilità ai dati: le informazioni diffuse sono aggregate su base nazionale e non consentono confronti puntuali tra Regioni o tra singole Asl.

«Sul piano formale l’impianto normativo è completo: l’organismo è stato istituito, finanziato e dotato di poteri – conclude il presidente di Salutequità –. Ma resta aperta la domanda fondamentale: è davvero attivo e in grado di incidere concretamente sulle liste d’attesa?». Per l’associazione, la piena funzionalità dell’organismo rappresenta un passaggio decisivo per trasformare i dati raccolti a livello nazionale in interventi strutturali e tempestivi, andando oltre il pur rilevante lavoro di accertamento svolto dai Nas.