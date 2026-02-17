La Champions League riaccende i riflettori sul grande calcio europeo con le prime sfide dei playoff. Una serata ricca di fascino e di aspettative per le squadre italiane impegnate in due trasferte complesse e cariche di insidie.

Si parte alle ore 18.45 con Galatasaray-Juventus, in programma nella suggestiva cornice di Istanbul. I bianconeri sono chiamati a una prova di maturità contro una formazione storicamente solida tra le mura amiche, sostenuta da un pubblico tra i più caldi d’Europa. La Juventus punta su organizzazione tattica ed esperienza internazionale per indirizzare subito il doppio confronto.

Alle ore 21.00 sarà invece il turno di Borussia Dortmund-Atalanta. I nerazzurri di Bergamo affrontano una delle squadre più intense e dinamiche del panorama tedesco. Al Signal Iduna Park serviranno personalità, ritmo e precisione per contenere l’aggressività dei gialloneri e provare a conquistare un risultato positivo in vista del ritorno.

Dove vedere le partite in TV e streaming

Le gare saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport e disponibili in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go per gli abbonati. La copertura pre e post partita garantirà approfondimenti, interviste e analisi tecniche dedicate ai due incontri.

Una serata europea che promette spettacolo, intensità e grande calcio internazionale, con Juventus e Atalanta pronte a rappresentare l’Italia in un momento cruciale della competizione.

A cura di Giovanna Tambo.