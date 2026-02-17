Edizione n° 5979

BALLON D'ESSAI

FOGGIA VALDITARA // Docente schiaffeggiato a Foggia, Valditara chiama il professore: “Lo Stato è al vostro fianco”
16 Febbraio 2026 - ore  17:50

CALEMBOUR

LA PENNA STOP // Arbitro La Penna verso lo stop di un mese dopo Inter-Juve. Scatta la denuncia per minacce di morte
16 Febbraio 2026 - ore  16:48

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Tragedia a Rigali: 51enne trovato morto in casa, i cani si cibano del corpo dopo giorni di isolamento

DRAMMA Tragedia a Rigali: 51enne trovato morto in casa, i cani si cibano del corpo dopo giorni di isolamento

Dopo aver forzato l’ingresso, i carabinieri hanno fatto la drammatica scoperta: il corpo dell’uomo era riverso a terra

Tragedia a Rigali: 51enne trovato morto in casa, i cani si cibano del corpo dopo giorni di isolamento

ph Tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Febbraio 2026
Cronaca // Primo piano //

Dramma nel piccolo centro di Rigali, frazione del comune di Gualdo Tadino, dove un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione dopo diversi giorni dal decesso. Secondo le prime ricostruzioni, il corpo sarebbe stato parzialmente dilaniato dai tre pitbull dell’uomo, rimasti senza acqua e cibo.

L’allarme dei familiari e l’intervento delle forze dell’ordine

A far scattare l’allarme sono stati i parenti della vittima, preoccupati per l’impossibilità di contattarlo da giorni. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri che, giunti presso l’abitazione, hanno immediatamente percepito un forte odore provenire dall’interno.

Dopo aver forzato l’ingresso, i carabinieri hanno fatto la drammatica scoperta: il corpo dell’uomo era riverso a terra e presentava segni compatibili con l’aggressione degli animali. I tre cani, trovati in evidente stato di agitazione e con alcune ferite, sarebbero rimasti per giorni senza assistenza.

L’ipotesi del malore e gli accertamenti della Procura

Le prime valutazioni investigative indicano che il 51enne potrebbe essere stato colto da un malore improvviso, ipotesi che sarà confermata o esclusa dall’esame autoptico disposto dalla Procura della Repubblica di Perugia. Gli accertamenti medico-legali dovranno chiarire con precisione le cause della morte e la sequenza temporale degli eventi successivi al decesso.

Secondo quanto emerso, i cani, privati di qualsiasi forma di sostentamento, avrebbero iniziato a cibarsi del corpo del proprietario ormai privo di vita.

Lo sgomento della comunità

La notizia ha profondamente scosso la comunità locale. Vicini e conoscenti descrivono l’uomo come una persona riservata ma molto legata ai propri animali, che accudiva con attenzione. Un quadro che rende ancora più drammatica una vicenda che riporta al centro il tema della solitudine e della gestione domestica di animali di grossa taglia.

La presa in carico dei cani

I tre pitbull sono stati affidati al servizio veterinario della Usl Umbria 1, che provvederà alla custodia, agli accertamenti sanitari e alla valutazione comportamentale degli animali.

L’intera vicenda resta ora al vaglio degli inquirenti, mentre la comunità di Rigali si stringe attorno al dolore per una tragedia che unisce isolamento sociale, fatalità e responsabilità nella gestione degli animali domestici.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO