Tragedia a Rigali: 51enne trovato morto in casa, i cani si cibano del corpo dopo giorni di isolamento

Dramma nel piccolo centro di Rigali, frazione del comune di Gualdo Tadino, dove un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione dopo diversi giorni dal decesso. Secondo le prime ricostruzioni, il corpo sarebbe stato parzialmente dilaniato dai tre pitbull dell’uomo, rimasti senza acqua e cibo.

L’allarme dei familiari e l’intervento delle forze dell’ordine

A far scattare l’allarme sono stati i parenti della vittima, preoccupati per l’impossibilità di contattarlo da giorni. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri che, giunti presso l’abitazione, hanno immediatamente percepito un forte odore provenire dall’interno.

Dopo aver forzato l’ingresso, i carabinieri hanno fatto la drammatica scoperta: il corpo dell’uomo era riverso a terra e presentava segni compatibili con l’aggressione degli animali. I tre cani, trovati in evidente stato di agitazione e con alcune ferite, sarebbero rimasti per giorni senza assistenza.

L’ipotesi del malore e gli accertamenti della Procura

Le prime valutazioni investigative indicano che il 51enne potrebbe essere stato colto da un malore improvviso, ipotesi che sarà confermata o esclusa dall’esame autoptico disposto dalla Procura della Repubblica di Perugia. Gli accertamenti medico-legali dovranno chiarire con precisione le cause della morte e la sequenza temporale degli eventi successivi al decesso.

Secondo quanto emerso, i cani, privati di qualsiasi forma di sostentamento, avrebbero iniziato a cibarsi del corpo del proprietario ormai privo di vita.

Lo sgomento della comunità

La notizia ha profondamente scosso la comunità locale. Vicini e conoscenti descrivono l’uomo come una persona riservata ma molto legata ai propri animali, che accudiva con attenzione. Un quadro che rende ancora più drammatica una vicenda che riporta al centro il tema della solitudine e della gestione domestica di animali di grossa taglia.

La presa in carico dei cani

I tre pitbull sono stati affidati al servizio veterinario della Usl Umbria 1, che provvederà alla custodia, agli accertamenti sanitari e alla valutazione comportamentale degli animali.

L’intera vicenda resta ora al vaglio degli inquirenti, mentre la comunità di Rigali si stringe attorno al dolore per una tragedia che unisce isolamento sociale, fatalità e responsabilità nella gestione degli animali domestici.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it