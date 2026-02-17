Edizione n° 5979

Home // Gargano // Turismo accessibile, Monte Sant’Angelo si muove con “Costa a Sud”

TURISMO MONTE SANT'ANGELO Turismo accessibile, Monte Sant’Angelo si muove con “Costa a Sud”

Protocollo d’intesa per il progetto C.Os.T.A.

Turismo accessibile, Monte Sant’Angelo si muove con “Costa a Sud”

Monte Sant'Angelo - PH: pasciuffreda

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

Monte Sant’Angelo punta sul turismo accessibile e inclusivo: la Giunta comunale approva un protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto “Costa a Sud”, nell’ambito dell’avviso pubblico C.Os.T.A. – Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile, promosso dalla Regione Puglia con A.Re.T. Pugliapromozione. È quanto prevede la delibera n. 35 dell’11 febbraio 2026.

Nel provvedimento viene ricostruito il contesto dell’iniziativa regionale: l’obiettivo è sviluppare un modello partecipato di turismo accessibile, coinvolgendo operatori economici e sociali dei territori interessati. La delibera richiama anche la dimensione finanziaria dell’intervento: dotazione complessiva 1.314.000 euro e contributo massimo per ciascun progetto di rete pari a 219.000 euro.

L’atto individua una rete di azioni possibili: servizi turistici per fruizione e mobilità accessibili, strumenti e infrastrutture leggere (come segnaletica), comunicazione digitale, servizi socio-educativi e percorsi di formazione/tirocini finalizzati all’inclusione.

Un passaggio operativo riguarda la governance del progetto: la delibera prende atto che Patto Consulting (impresa sociale) si propone come capofila del progetto “Costa a Sud” e indica le azioni richieste al Comune come partner, tra cui il sostegno, l’uso del logo, l’attivazione di uno sportello informativo e iniziative con terzo settore e impresa turistica. Il senso politico-amministrativo dell’operazione è chiaro: costruire un’offerta turistica “quattro stagioni” più inclusiva, facendo leva su reti territoriali e partenariati, e candidare il territorio in modo strutturato alle opportunità regionali.

A cura di Michele Solatia.

