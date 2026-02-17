Edizione n° 5979

BALLON D'ESSAI

Vieste pensa alla "città di luce": via alla manifestazione di interesse per le luminarie artistiche 2026

VIESTE LUMINARIE Vieste pensa alla “città di luce”: via alla manifestazione di interesse per le luminarie artistiche 2026

Aperta la fase esplorativa per l’affidamento del servizio di luminarie artistiche destinato a caratterizzare la stagione primaverile ed estiva 2026

Vieste pensa alla “città di luce”: via alla manifestazione di interesse per le luminarie artistiche 2026

Luminarie a Vieste - Fonte Immagine: paulicelli.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

Il Comune di Vieste apre la fase esplorativa per l’affidamento del servizio di luminarie artistiche destinato a caratterizzare la stagione primaverile ed estiva 2026. Con la determinazione dirigenziale del Settore Amministrativo n. 139 dell’11 febbraio 2026 (Registro generale n. 364) viene approvato lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse e la relativa istanza di partecipazione, passaggio preliminare per individuare operatori economici disponibili a fornire il servizio.

L’oggetto dell’iniziativa è ampio: noleggio, installazione, montaggio, smontaggio, gestione e manutenzione delle luminarie lungo le principali vie cittadine nel periodo 1° aprile – 30 settembre 2026. Oltre all’allestimento “stabile” per la bella stagione, l’avviso riguarda anche installazioni integrative in occasione delle festività di San Giorgio Martire e Santa Maria di Merino, appuntamenti identitari per la comunità viestana e capaci di richiamare flussi turistici.

Alla base della scelta amministrativa ci sono gli indirizzi forniti dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 24 del 3 febbraio 2026, con cui l’amministrazione ha programmato le iniziative di intrattenimento e l’installazione delle luminarie per l’anno in corso, individuando le risorse finanziarie necessarie. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato valorizzare il tessuto urbano e promuovere l’immagine della città, dall’altro animare il territorio in un arco temporale – tra primavera ed estate – in cui Vieste punta a consolidare l’attrattività turistica.

La determinazione chiarisce che la manifestazione di interesse ha carattere esplorativo e non vincolante: non è una procedura di gara e non equivale a richiesta di offerta economica. Serve piuttosto a “mappare” il mercato e a raccogliere disponibilità, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento. Solo successivamente, con atti dedicati, potrà essere avviata l’eventuale procedura di affidamento del servizio.

Sul piano normativo, il Comune richiama il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e in particolare l’articolo 50, comma 1, lettera b), che disciplina l’affidamento diretto dei servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria. Una cornice che lascia intendere la volontà dell’ente di procedere, una volta raccolte le manifestazioni di interesse, con un iter più snello, pur mantenendo pubblicità e tracciabilità degli atti.

L’avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Bandi di gara e avvisi”. Per gli operatori del settore, si apre quindi una finestra per proporre soluzioni decorative e impianti in grado di coniugare estetica, sicurezza e gestione ordinata degli allestimenti. Per la città, invece, si tratta di un tassello della strategia di accoglienza: la luce come elemento di arredo urbano e di promozione, capace di accompagnare residenti e visitatori lungo i percorsi principali e di “firmare” le feste più sentite dell’anno.

Nell’atto si evidenzia che l’allestimento dovrà interessare le vie più frequentate, con l’intento di rendere riconoscibile la scenografia urbana nelle ore serali e di sostenere l’animazione del centro. In una località turistica, le luminarie finiscono per incidere anche sulla percezione di vivibilità e sulla “cartolina” che circola online durante la stagione.

La manifestazione di interesse serve inoltre a tarare i passi successivi: comprendere quali soluzioni tecniche e artistiche propone il mercato, quali tempi di montaggio e smontaggio vengono garantiti e che tipo di manutenzione può essere assicurata per un periodo prolungato. È un aspetto delicato perché ogni guasto, nelle settimane di maggiore affluenza, rischia di diventare un disservizio immediatamente visibile.

Se l’iter proseguirà, i successivi provvedimenti dovranno fissare in modo puntuale perimetro dell’allestimento e modalità operative. Intanto, con questa determinazione, Vieste inserisce le luminarie tra gli strumenti di promozione e accoglienza per il 2026, affiancando alla stagione estiva due ricorrenze molto sentite come San Giorgio Martire e Santa Maria di Merino.

A cura di Michele Solatia.

