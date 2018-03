Poggio Imperiale, arrestato minore per detenzione di hashish

Di:

Poggio Imperiale – I Carabinieri di Poggio Imperiale hanno tratto in arresto un 17enne del luogo per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della locale Stazione, durante il servizio di pattuglia automontata, alle ore 9.50 notavano un giovane, con precedenti per reati contro il patrimonio, aggirarsi in modo guardingo su di una bicicletta nei pressi della scuola media “Ugo Foscolo”.I Carabinieri decidevano di controllare il giovane che, alla vista degli stessi, manifestava uno stato di agitazione, tale da indurli a procedere alla perquisizione personale. Nella tasca sinistra del pantalone veniva rinvenuto un pacchetto di sigarette contenente 20 “stecchette” di hashish (del peso complessivo di 25 grammi) confezionate con del cellophane.All’interno del portafoglio venivano vi era una banconota da 50 euro e altri 5 euro in soldi spiccioli; somma plausibile provento di recente attività di spaccio. Il minore veniva accompagnato presso il carcere minorile “Fornelli” di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. In seguito agli accertamenti sullo stupefacente in sequestro, effettuati presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, si appurava che lo stupefacente rinvenuto in possesso del minorenne rappresentano un composto a base di resina della pianta “Cannabis Indica” noto come hashish, contenente principio attivo puro da cui è possibile ricavare n.56 dosi medie singole.Redazione Stato