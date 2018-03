“40mila a San Giovanni Rotondo per salutare Papa Francesco” (FOTO)

Di:

San Giovanni Rotondo, 17 marzo 2018. Più di 40mila fedeli hanno invaso le strade di San Giovanni Rotondo per salutare Papa Francesco. Un numero di persone che ha superato ogni aspettativa e ha messo a dura prova la macchina organizzativa, costretta a gestire situazioni non semplici dal punto di vista logistico.

«I numeri ci hanno dato ragione: la visita del Papa è stata per San Giovanni Rotondo un grande evento di fede. Abbiamo affrontato un evento straordinario facendo fronte a questioni straordinarie, soprattutto per quanto riguarda la gestione dell’affluenza dei pellegrini in alcuni punti del percorso papale. C’è stata qualche criticità, non imputabile al Comune, ma grazie alla buona volontà dei fedeli e alla pazienza dei nostri operatori siamo riuscire a fare fronte a tutte le situazioni», sottolinea papa Francesco.

Il programma della manifestazione di domenica 18 marzo prevede:

ore 10,00 MOMENTO DI PREGHIERA E TRASLAZIONE DEL VENERATO

CORPO DI SAN PIO DA PIETRELCINA

dalla chiesa “Santa Maria delle Grazie” alla chiesa intitolata al Santo.

ore 11,30 CHIESA “SAN PIO DA PIETRELCINA”

Celebrazione Eucaristica presieduta da

Sua Ecc. Rev.ma Mons. Michele Castoro

