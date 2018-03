Giacomo Telera racconta la vita del sipontino Abate Telera

Di:

Manfredonia, 17 marzo 2018. “Al libro ho dedicato tempo, impegno e passione…finalmente sono riuscito a realizzare questo sogno”. Così Giacomo Telera, funzionario pubblico e membro dell’Archivio Storico Sipontino e del Nuovo Centro Documentazione Storica di Manfredonia, durante la presentazione nell’Auditorium Serricchio del saggio storico ‘L’Abate Telera da Manfredonia, esegeta di Celestino V’(Andrea Pacilli editore), evento patrocinato dal Comune di Manfredonia e dall’Agenzia del Turismo.

Presente Pasquale Ognissanti, fondatore dell’archivio sipontino, che ha curato la parte introduttiva e dedicata alle costruzioni dei Celestini e Saverio Mazzone Amministratore Unico dell’Agenzia del Turismo oltreché al Sindaco Angelo Riccardi che così ha scritto in un post di facebook: “Nella frenesia degli appuntamenti politico-amministrativi, questa sera ho voluto ritagliarmi un lungo momento dedicato alla presentazione del saggio storico “L’abate Telera da Manfredonia, esegeta di Celestino V”. Un appuntamento importante per la città (che ha visto ridare lustro ad un prezioso pezzo della sua storia e culturale caduto nel dimenticatoio) e per me che, in questi anni da sindaco, ho avuto la fortuna di conoscere persone in gamba e leali come il giovane Giacomo Telera, autore di quest’opera di grande valore scientifico. Questa pubblicazione, frutto di una maniacale ricerca del caparbio Giacomo, è simbolo di come la consapevolezza e la crescita di una comunità passano dalla conoscenza della propria identità e delle proprie risorse. Grazie Giacomo per questo magnifico dono che hai lasciato a futura memoria per Manfredonia!”.

Il testo di Telera è una vera e propria opera sperimentale che riporta materiale inedito e che riesce per la prima a rendere nota ai più la vita dell’Abate Celestino Telera dottore di Sacra teologia e storico: la prima parte è biografica e si sviluppa in 16 capitoli, la seconda è la trascrizione di 28 importantissimi documenti (7 sono in latino) riguardanti l’abate, avo dello scrittore, la terza ed ultima parte riguarda le cronotassi abbaziali dei 39 monasteri celestini d’Italia, relative al periodo compreso tra il 1630 e il 1664. Ventotto le immagini presenti, delle quali 3 autorizzate dal Polo Museale d’Abruzzo e 2 dalla Biblioteca Malatestiana di Cesena, e ben 1090 le note a piè di pagina.

Un lavoro importante svolto nell’arco degli ultimi sei anni prendendo visione di documenti custoditi in più di 40 luoghi tra gli archivi e le biblioteche italiane e francesi a partire dalla Biblioteque de l’Arsenal di Parigi alla sezione di Palmi dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria; sono più di 80 i libri e i manoscritti consultati e citati nella pubblicazione di Telera. Migliaia, poi, i documenti analizzati, soprattutto rogiti notarili ed elaborati dell’Abate Telera di cui alcuni pubblicati ed altri rimasero manoscritti o ancora sono andati perduti. Il più importante, che lo ha consacrato “uomo illustre nelle lettere nel Regno di Napoli” è ‘Historie Sagre degli huomini illustri per santità della Congregatione de Celestini’ (1648).

Libera Maria Ciociola

Manfredonia, 17 marzo 2018