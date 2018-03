Italiano scompare a Nizza, appello su Fb

Di:

(ANSA) – URI (SS), 17 MAR – Un 22enne di Uri, piccolo paesino dell’hinterland di Sassari, ha fatto perdere le sue tracce da oltre due settimane. Giovanni Antonio Cherchi, non è più rintracciabile dal 28 febbraio, quando i parenti l’hanno sentito l’ultima volta. Come spiega all’ANSA la sorella Veronica, “si trovava a Nizza e ci ha detto che stava per salire su un treno con cui sarebbe dovuto rientrare in Italia”. Ma da quel giorno il suo cellulare è spento e loro non hanno più avuto alcuna notizia.