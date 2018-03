Vignetta celebrativa visita Papa Francesco a S_G_Rotondo_marzo 2018_F_Granatiero

Riceviamo e pubblichiamo con molto piacere questa vignetta a firma di Francesco Granatiero (caricaturista, vignettista ed esperto di Storia della Satira; collaboratore, dal luglio 2014, della prestigiosa rivista satirica “Buduàr almanacco dell’arte leggera” diretta da Dino Aloi e Alessandro Prevosto). Essa ironizza bonariamente sullo storico arrivo di Papa Francesco a San Giovanni Rotondo. Illustrazione satirica intitolata *Ha lasciato “er cupolone”. Ha lasciato “er cupolone”, Francesco Granatiero omaggia l’arrivo del Papa ultima modifica: da

